Платье из занавески, макароны для красоты и тюрьма: как 90-летней Софи Лорен удалось стать иконой женственности

Софи Лорен празднует очередной виток вокруг солнца. За свою жизнь эта неисправимо великолепная актриса свела с ума тысячи мужчин , стала предметом зависти и образцом для подражания множества женщин. Но главное сокровище досталось ее биографам, ведь жизнь Софи — прекрасный сценарий для киноленты. Причем многосерийной. Ее прошлое обросло легендами, но ни одно воображение не способно соткать такое полотно истории, которое написала для Лорен сама жизнь.

Вся в мать, только лучше

Будущая звезда появилась на свет в Риме. София Виллани Шиколоне росла с мамой, несостоявшейся актрисой по имени Ромильда Вейн. Интересный факт, но именно так звали отвергнутую студентку Гриффиндора, которая была буквально одержима Гарри Поттером в известной серии книг о волшебниках. Возможно, писательница Джоан Роулинг вдохновилась образом матери Лорен при написании персонажа.

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