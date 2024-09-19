Платье из занавески, макароны для красоты и тюрьма: как 90-летней Софи Лорен удалось стать иконой женственности

Вся в мать, только лучше
Будущая звезда появилась на свет в Риме. София Виллани Шиколоне росла с мамой, несостоявшейся актрисой по имени Ромильда Вейн. Интересный факт, но именно так звали отвергнутую студентку Гриффиндора, которая была буквально одержима Гарри Поттером в известной серии книг о волшебниках. Возможно, писательница Джоан Роулинг вдохновилась образом матери Лорен при написании персонажа.
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Настоящая Вейн тоже была отвергнута. Отец
За худобу Софи дразнили, но это не лишило ее веры в себя. В 14 лет она отправилась на конкурс красоты, в котором превзошла более зрелых соперниц. Наряда у красавицы не было, но бабушка поддержала ее и пожертвовала ради конкурса розовой занавеской, которую сама переделала в платье. Чем не фея-крестная?
Макароны — и точка!
Заработать на киносъемках
Кстати,
Ты-то куда?
Поворотным моментом в судьбе Софи стал конкурс «Мисс Италия» в 1950 году. Там она получила титул «Мисс Элегантность». Приз жюри учредило для нее лично. Успех придал Лорен сил, и она отправилась покорять кинематограф.
Если вы думаете, что красавица сразу очаровала кинобоссов своей внешностью, то ошибаетесь.
Шиколоне – Лазарро – Лорен
Свою фамилию для публичных представлений Софи отмела сразу. Снималась, как Софи Лазарро. И дело не в обиде на папу. Просто девушка от безысходности пошла в эротику. В 1953 году родился знаменитый псевдоним — Лорен. Его актриса слегка позаимствовала у своей шведской коллеги Марты Торен. Кстати, ударение ЛорЕн ставят только в России. На самом деле Софи — ЛОрен.
Мужчины Софи
В первый раз актрису позвали замуж в 23 года. Это сделал ее американский коллега Кэри Грант, но девушка отказала. В Голливуде неаполитанская звезда засветила в 1957 году. Вместе с Фрэнком Синатрой она сыграла в фильме «Гордость и страсть». 10 лет спустя она работала с легендарным Чарли Чаплиным и сыграла роль
За карьеру длиной в 60 лет она снялась почти в ста фильмах вместе с Жан-Полем Бельмондо, Грегори Пеком, Марлоном Брандо и, разумеется, Марчелло Мастроянни. После 70 годов актриса все реже стала появляться на экране и в последний раз сыграла в кино в 2002 году в фильме «Только между нами».
Настоящая любовь
Своего будущего мужа Лорен встретила в 16 лет. Это был продюсер Карло Понти. Он ушел из жизни 17 лет назад. Понти был старше девушки на 22 года, да еще и женат. Но для
Влюбленные поженились, когда Софи было 33 года. Счастье поначалу было неполным. У пары не было детей. Дважды беременность Софи прерывалась, но после нескольких лет терапии, она смогла родить двух сыновей: Карло Понти – младшего и Эдоардо. Кстати, мальчики маму порадовали. Карло стал дирижером Венской оперы, а Эдоардо — кинорежиссером.
Интересный факт, но Лорен успела даже побывать в тюрьме. Она провела 17 дней за решеткой из-за неуплаченных налогов. Но любовь к актрисе была настолько велика, что ее камеру обставили как роскошный номер отеля.
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Сейчас Лорен живет в Швейцарии. Держит
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