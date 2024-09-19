Платье из занавески, макароны для красоты и тюрьма: как 90-летней Софи Лорен удалось стать иконой женственности

Софи Лорен. Фото: Global Look Press

20 сентября у безусловной иконы женственности юбилей.

Софи Лорен празднует очередной виток вокруг солнца. За свою жизнь эта неисправимо великолепная актриса свела с ума тысячи мужчин, стала предметом зависти и образцом для подражания множества женщин. Но главное сокровище досталось ее биографам, ведь жизнь Софи — прекрасный сценарий для киноленты. Причем многосерийной. Ее прошлое обросло легендами, но ни одно воображение не способно соткать такое полотно истории, которое написала для Лорен сама жизнь.

Вся в мать, только лучше

Будущая звезда появилась на свет в Риме. София Виллани Шиколоне росла с мамой, несостоявшейся актрисой по имени Ромильда Вейн. Интересный факт, но именно так звали отвергнутую студентку Гриффиндора, которая была буквально одержима Гарри Поттером в известной серии книг о волшебниках. Возможно, писательница Джоан Роулинг вдохновилась образом матери Лорен при написании персонажа.

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Настоящая Вейн тоже была отвергнута. Отец Софи Лорен не захотел жениться ней, но оставил дочери свою фамилию. А Ромильде пришлось забыть о карьере в кино. Будущая любимица миллионов росла в рыбацком городке у Неаполя. В доме не было ни одной игрушки. Да и кроватей тоже не было.

Софи Лорен не с ходу попала в кинематограф. Фото: Global Look Press

За худобу Софи дразнили, но это не лишило ее веры в себя. В 14 лет она отправилась на конкурс красоты, в котором превзошла более зрелых соперниц. Наряда у красавицы не было, но бабушка поддержала ее и пожертвовала ради конкурса розовой занавеской, которую сама переделала в платье. Чем не фея-крестная?

Макароны — и точка!

Заработать на киносъемках Софи Лорен удалось в конце 40-х годов. Они вместе с матерью сыграли в массовке и получили 25 тысяч лир, на которые купили хлеб, вермишель и печенье.

Кстати, макароны — особая любовь Лорен. Она в шутку говорит, что обязана им своей красотой и формой. А всерьез добавляет, что диеты портят девушкам здоровье и характер. От голода они только больше злятся. И как спорить с таким утверждением, если в 50 лет актриса могла похвастать параметрами 96,5–61–96,5. Ровно такими же, что и в 22 года.

Софи Лорен отказалась менять внешность ради карьеры. Фото: Global Look Press

Софи Лорен обладала роскошной фигурой, но диетами себя не мучала. Фото: Global Look Press

Ты-то куда?

Поворотным моментом в судьбе Софи стал конкурс «Мисс Италия» в 1950 году. Там она получила титул «Мисс Элегантность». Приз жюри учредило для нее лично. Успех придал Лорен сил, и она отправилась покорять кинематограф.

Если вы думаете, что красавица сразу очаровала кинобоссов своей внешностью, то ошибаетесь. Никакие макароны по началу не помогали. Ее не хотели снимать. Говорили, что Софи не фотогенична, критиковали ее нос и губы. Требовали пластических операций, советовали сбросить вес. Но Софи просто шла своим путем и спустя несколько лет все же получила роли, которые сделали ее звездой.

Шиколоне – Лазарро – Лорен

Свою фамилию для публичных представлений Софи отмела сразу. Снималась, как Софи Лазарро. И дело не в обиде на папу. Просто девушка от безысходности пошла в эротику. В 1953 году родился знаменитый псевдоним — Лорен. Его актриса слегка позаимствовала у своей шведской коллеги Марты Торен. Кстати, ударение ЛорЕн ставят только в России. На самом деле Софи — ЛОрен.

Мировой триумф девушке подарил режиссер Витторио де Сика. Он открыл эту актрису для себя и дал ей 14 знаковых ролей, которые стали для нее путевкой на вершину славы. Самыми значимыми для актрисы работами стали «Золото Неаполя», «Чочара», «Затворники Альтоны», «Брак по-итальянски».

Софи Лорен покорила и Голливуд тоже. Фото: Global Look Press

Мужчины Софи

В первый раз актрису позвали замуж в 23 года. Это сделал ее американский коллега Кэри Грант, но девушка отказала. В Голливуде неаполитанская звезда засветила в 1957 году. Вместе с Фрэнком Синатрой она сыграла в фильме «Гордость и страсть». 10 лет спустя она работала с легендарным Чарли Чаплиным и сыграла роль эскортницы из России в фильме «Графиня из Гонконга».

За карьеру длиной в 60 лет она снялась почти в ста фильмах вместе с Жан-Полем Бельмондо, Грегори Пеком, Марлоном Брандо и, разумеется, Марчелло Мастроянни. После 70 годов актриса все реже стала появляться на экране и в последний раз сыграла в кино в 2002 году в фильме «Только между нами».

Настоящая любовь

Своего будущего мужа Лорен встретила в 16 лет. Это был продюсер Карло Понти. Он ушел из жизни 17 лет назад. Понти был старше девушки на 22 года, да еще и женат. Но для своей любимой он сделал невероятное: вернул ей доброе имя, выкупив всю эротику с ее участием. А чтобы получить развод — обратился в Ватикан.

Влюбленные поженились, когда Софи было 33 года. Счастье поначалу было неполным. У пары не было детей. Дважды беременность Софи прерывалась, но после нескольких лет терапии, она смогла родить двух сыновей: Карло Понти – младшего и Эдоардо. Кстати, мальчики маму порадовали. Карло стал дирижером Венской оперы, а Эдоардо — кинорежиссером.

Софи Лорен доказала, что возраст — не помеха красоте. Фото: Global Look Press

Интересный факт, но Лорен успела даже побывать в тюрьме. Она провела 17 дней за решеткой из-за неуплаченных налогов. Но любовь к актрисе была настолько велика, что ее камеру обставили как роскошный номер отеля.

У Софи Лорен множество наград. Среди них и самые почетные: «Оскар» и звезда на «Аллее славы», причем с «красивым» номером 2000. Самая поздняя «голая» съемка Софи Лорен состоялась в 2007 году. Тогда ей было 73. Это была фотосессия для знаменитого календаря Pirelli. Актриса призналась, что сначала даже струсила, но потом решилась на этот шаг.

Сейчас Лорен живет в Швейцарии. Держит себя в форме, много и с удовольствием готовит. Кстати, Софи написала несколько книг, среди которых, разумеется, есть и кулинарная. Теперь у великолепной неаполитанки есть возможность готовить и есть вдоволь. В том числе так горячо любимые ей макароны.

Софи Лорен пережила мужа и вырастила двух сыновей. Фото: Global Look Press

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