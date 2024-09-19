Сколько детей у хозяйки «Вайлдберрис»?

Если бизнес-империя богатейшей женщины России на слуху у обывателей, то о ее частной жизни известно довольно мало. Однако в современном мире полностью утаить информацию невозможно, да и сама Татьяна недавно поняла, что рассказывать о себе людям — приятное и полезное занятие.

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В интервью Светлане Бондарчук основательница «Вайлдберрис» подробно описала характеры своих детей, коих у нее семь — три дочери и четыре сына.

Старшая — Елена. Она родилась 14 января 2004 года. Сейчас ей 20 лет и она учится в университете на биолога. Средняя дочь — Александра. В этом году она блестяще написала ЕГЭ по физике. Она продолжит развиваться в этом направлении — в качестве студентки вуза. Младшая Катя еще трудится на благо школьного аттестата.

С мальчишками пока все по-другому. Только старший Павел — школьник (ему 8–9 лет). Тимур и двойняшки Алексей и Олег — самые настоящие дошколята.