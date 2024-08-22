Одна играет на скрипке и учится на физика, другая стала биологом, но прекрасно рисует: какими способностями обладают дети Татьяны Бакальчук

Где учатся дети Татьяны Бакальчук?

Еще совсем недавно в Сети можно было найти совсем уж скупую информацию на этот счет.

«Дети предпринимательницы учатся в гимназии, занимаются музыкой и пением, одна из дочерей играет на скрипке», — писали СМИ.

Теперь же все иначе. Гордая женщина в красках рассказала, чем занимаются ее девочки. Оказалось, что 20-летняя Елена учится в университете на биолога. При этом она великолепно рисует, создает на бумаге целые истории. В свое время она разрывалась между профессиями художника и биолога. Выбор помог сделать ей случай. Девочка пообщалась с настоящими биологами и окончательно влюбилась в эту деятельность. По характеру Лена строгая с посторонними, душой — сорванец, сейчас у нее даже модная короткая стрижка.

Вторая по старшинству девочка — Саша. Сейчас она ждет зачисления в университет, где станет физиком (сдала ЕГЭ по физике — 100 баллов, первая в истории своей гимназии). Также у нее высокие способности к музыке — именно она играет на скрипке и даже поет. Татьяна охарактеризовала характер дочери как «девочка-девочка». Ей нравится не просто хорошо выглядеть, но и придавать себе очарование нестандартными решениями в аутфите. Например, платьем с рукавами-воланами и летней шляпкой с завязочками. Мама часто сравнивает ее со Скарлетт О’Хара.

Младшая доча Бакальчук еще учится в школе. Светлана Бондарчук описала ее как очень приветливую девочку. Еще она прекрасно лепит (сначала это были поделки с мелкими деталями из пластилина, а сейчас уже — глина и керамика) и разбирается в 3D.

«В ней столько живости и огня, настолько быстро работает ассоциативный ряд… Я пока не знаю, кем она будет, ну вот думаю, что-то креативное такое», — восторгается гордая родительница.