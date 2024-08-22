Одна играет на скрипке и учится на физика, другая стала биологом, но прекрасно рисует: какими способностями обладают дети Татьяны Бакальчук

После истории с началом бракоразводного процесса и серьезными изменениями в бизнес-империи «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук сделалась заметнее ближе к народу. Из-за активного несогласия ее мужа Владислава со сложившейся ситуацией, достоянием общественности стали детали семейной драмы между людьми, которые ранее охраняли свою приватность как зеницу ока. Участникам разборки это
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Так, публика наконец-то узнала некоторые
Сколько детей у директора «Вайлдберриз»?
Татьяна Бакальчук — многодетная мать. Она является гордой родительницей семерых детей. Судьба распорядилась интересным образом: сначала у нее рождались девочки, а позже — мальчики. Сам факт появления на свет малышей, пол и имена не разглашались, поэтому информация просачивалась в прессу исключительно благодаря инсайдерам.
В своем блоге Татьяна показывает детей максимально скрытно. Фото: соцсети Татьяны Бакальчук
Как зовут детей Бакальчук?
Теперь же Бакальчук сама охотно рассказала про детей. В интервью Светлане Бондарчук она раскрыла не только их имена, но и историю этого выбора.
Старшая дочь Татьяны и Владислава увидела свет 14 января 2004 года. Молодая мама была уверена, что даст первенцу какое-то фильдеперсовое имя, но не тут-то было. Малышка родилась удивительным образом похожая на папу, поэтому Татьяна решила назвать ее в честь мамы мужа — Елены.
Со временем Бакальчук оценила одновременную простоту и царственность имени — Елена Прекрасная. И стала называть дочерей по этому принципу. Так в семье появились Александра и Екатерина. Не трудно догадаться, откуда растут ноги у величественности этих имен.
А вот мальчиков
Владислав Бакальчук выбирал имена для своих сыновей. Фото: соцсети Владислава Бакальчук
Где учатся дети Татьяны Бакальчук?
Еще совсем недавно в Сети можно было найти совсем уж скупую информацию на этот счет.
«Дети предпринимательницы учатся в гимназии, занимаются музыкой и пением, одна из дочерей играет на скрипке», — писали СМИ.
Теперь же все иначе. Гордая женщина в красках рассказала, чем занимаются ее девочки. Оказалось, что 20-летняя Елена учится в университете на биолога. При этом она великолепно рисует, создает на бумаге целые истории. В свое время она разрывалась между профессиями художника и биолога. Выбор помог сделать ей случай. Девочка пообщалась с настоящими биологами и окончательно влюбилась в эту деятельность. По характеру Лена строгая с посторонними, душой — сорванец, сейчас у нее даже модная короткая стрижка.
Вторая по старшинству девочка — Саша. Сейчас она ждет зачисления в университет, где станет физиком (сдала ЕГЭ по физике — 100 баллов, первая в истории своей гимназии). Также у нее высокие способности к музыке — именно она играет на скрипке и даже поет. Татьяна охарактеризовала характер дочери как «девочка-девочка». Ей нравится не просто хорошо выглядеть, но и придавать себе очарование нестандартными решениями в аутфите. Например, платьем с рукавами-воланами и летней шляпкой с завязочками. Мама часто сравнивает ее со Скарлетт О’Хара.
Младшая доча Бакальчук еще учится в школе. Светлана Бондарчук описала ее как очень приветливую девочку. Еще она прекрасно лепит (сначала это были поделки с мелкими деталями из пластилина, а сейчас уже — глина и керамика) и разбирается в 3D.
«В ней столько живости и огня, настолько быстро работает ассоциативный ряд… Я пока не знаю, кем она будет, ну вот думаю, что-то креативное такое», — восторгается гордая родительница.
Бакальчук не вмешивается в выбор профессии, она считает, что человек везде может проявить себя, если у него лежит к этому душа. Поэтому она присматривается к
Одна из дочек Татьяны прямо «девочка-девочка» — интересно, в кого она такая? Фото: Global Look Press
Что известно про нянь в семье Бакальчук?
О каком-то профильном образовании сыновей Бакальчук говорить еще рано. На данный момент времени Павлу восемь лет, Тимуру — четыре, двойняшкам Алексею и Олегу — по три года. Учитывая феноменальную загруженность Татьяны по жизни, в Сети уверены, что без няни в таком детском саде никак.
Собственно, бизнесвумен этого и не скрывает. Во время недавних онлайн-разборок с мужем, например, Татьяна слила в Сеть скрин переписки с мамой, где упоминается имя няни (Надежда), которая снимала на телефон, как приехавший к младшим детям Владислав играет с ними в вечернее время.
В интервью для канала «Нефорбсы»
Кстати, среди интернет-пользователей популярно мнение, что двойняшки Алексей и Олег рождены от суррогатной матери. Мол, на это указывает не только то, что они родились вдвоем, но и промежуток во времени с момента появления на свет пятого ребенка Тимура. Татьяна и Владислав эти сплетни никак не комментируют.
Татьяна Бакальчук с сыновьями, лето 2024 года. Фото: Global Look Press
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