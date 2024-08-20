От горбинки — ни следа, ноздри и кончик другой формы: как менялась внешность Натальи Подольской с момента ее появления на «Фабрике звезд – 5» (фото)

Наталья Подольская — это прекрасный пример феноменальной стойкости, которая вот уже много лет не сгибается под лавиной хейтерской токсичности. Сейчас певице 42 года, она прекрасно выглядит и счастлива в браке. С момента славы, которая пришла к ней на «Фабрике звезд – 5» в 2004 году, супруга Преснякова выработала иммунитет к злопыхателям. Правда, не обошлось здесь и без медиков.

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Это сейчас Подольская — красавица, каких поискать надо. А 20 лет назад девушка выглядела совсем иначе. Выдает знаменитость ее нос. Он подвергся не возрастным изменениям, а хирургическим вмешательствам. Как это происходило, разбиралась Teleprogramma.org.