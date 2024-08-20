От горбинки — ни следа, ноздри и кончик другой формы: как менялась внешность Натальи Подольской с момента ее появления на «Фабрике звезд – 5» (фото)

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Это сейчас Подольская — красавица, каких поискать надо. А 20 лет назад девушка выглядела совсем иначе. Выдает знаменитость ее нос. Он подвергся не возрастным изменениям, а хирургическим вмешательствам. Как это происходило, разбиралась Teleprogramma.org.
Зачем Подольская исправила носовую перегородку
Скажем сразу, Наталья никогда не скрывала, что прибегала к ринопластике (первый раз — в 2008 году, в 26 лет). Певица с детства страдала от сильного искривления носовой перегородки и мечтала избавиться от проблем с дыханием, серьезно мешающим музыкальной деятельности.
Результатом она осталась недовольна. Поэтому в 27 лет девушка решилась на повторную коррекцию. Тогда Наталья заявила, что первое вмешательство не исправило ситуацию, необходима дополнительная процедура.
Но фанатов так просто не проведешь. В Сети посчитали, что Подольская сделала пластику ради улучшения внешности. И действительно, в более поздних интервью знаменитость говорила, что всегда считала свой нос достаточно крупным.
Новый нос Подольской
Но кто осудит женщину, на которую постоянно обращены камеры, в желании стать миловиднее? Изменения не исказили черты лица Подольской, а сделали их гармоничнее. Нос стал аккуратнее — спинка уже, изменена форма ноздрей и кончика.
В целом все было хорошо. Вот только фанаты беспокоились, не увлечется ли их любимица пластикой, как это сделали многие ее коллеги. Все-таки искушение постоянно преображать свое отражение в зеркале слишком сильно.
Подольская не удержалась, но и границы переходить не стала. Периодически поклонники (а главное, хейтеры) стали замечать различные новшества во внешности Натальи. В 2022 году, например, ее лицо изучали под лупой в СМИ.
«Форма носа сейчас стала более изящной, и по размеру нос стал меньше. Также могу предположить, что Наталья переборщила с ботулотоксином, ботоксом, что дает эффект пластилиновой маски, мимика лишена естественности», — цитировал тогда слова пластического хирурга Марии Беллини телеграм-канал «Звездач».
Как бы выглядела Подольская без пластики
Не для кого не секрет, что у знаменитости есть сестра-близнец Юлиана. Сейчас, правда, от поразительного сходства родственниц не осталась и следа — по понятным причинам. Не займись Подольская пластикой, она была бы больше похожа на своего близнеца. Потому что если внешность менее публичной сестры и подвергалась изменениям, то минимальным.
Кроме носа, Наталья много внимания уделила своим волосам и фигуре. У звезды потрясающая самодисциплина — ради того, чтобы оставаться сексуальной ради
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