Работала вебкам-моделью, пряталась в шкафу с Глебом Жемчуговым и была депортирована из Бали за подделку паспорта: как сейчас живет звезда «Дома-2» Анастасия Бигрина
Анастасия Бигрина на проекте «Дом-2»
Как сложилась судьба одной из самых ярких участниц проекта «Дом-2».
Одна из самых эпатажных участниц проекта «Дом-2» — Анастасия Бигрина. Правда, сейчас к этому статусу прибавилась приставка «экс». Периодически в Интернете возникают слухи о разводе Анастасии и ее мужа Евгения Ромашова. Но что же на самом деле происходит между ними?
Анастасия Бигрина на «Доме-2»
Анастасия Бигрина появилась на свет 14 мая 1999 года в Кирово-Чепецке — административном центре Кировской области. В юном возрасте активно занималась легкой атлетикой. В 2019 году Настя окончила колледж с красным дипломом по специальности «преподаватель физической культуры». У Анастасии есть сестра-близнец Елизавета, с которой они очень дружны.
На «Доме-2» Анастасия появилась в конце июля 2021 года. Бигрина мечтала составить пару с Саймоном Марданшиным, однако ей не повезло. На следующий день ее фаворит ушел из реалити-шоу. Анастасия, конечно, не собиралась следовать за ним… Ее ждала совсем другая судьба!
На проекте Бигрина сразу же нажила недоброжелательницу в лице Кристины Бухынбалтэ, которая тогда встречалась с Евгением Ромашовым. Как в воду глядела… И когда участники «Дома-2» играли в популярную игру «Правда или действие», Кристина заявила, что Анастасия нарушила все мыслимые и немыслимые границы. Хотя сама Бигрина уверяла, что ничего «такого она не совершала».
Также Анастасия дала очередной повод для сплетен, когда вместе с Полиной Малининой, Аленой Опенченко и Глебом Жемчуговым провела ночь в отеле без камер. Участница «Дома-2», которая ревновала своего парня Алексея Авдеева, «по секрету всему свету» сообщила в соцсетях, что Бигрина и Жемчугов занимались сексом… в шкафу. Все как в классических анекдотах!
Анастасия, конечно, поспешила оправдаться!
«Мы — четыре абсолютно счастливых человека, смеялись, разговаривали, играли и наслаждались моментами, потому что у нас все просто, и только мы знаем, как все было на самом деле», — прокомментировала Анастасия Бигрина обвинения в свой адрес.
Анастасия Бигрина на проекте «Дом-2»
Впрочем, впоследствии Глеб Жемчугов станет ведущим на свадьбе Анастасии с Евгением Ромашовым. Ну а пока на Анастасию нашли еще один «компромат».
Оказалось, что Анастасия Бигрина подрабатывала вебкам-моделью, то есть снималась обнаженной для видеороликов. В соцсетях Анастасия поспешила оправдаться перед своими подписчиками, отметив, что съемки в стиле ню остались в далеком прошлом, а на «Дом-2» она пришла, чтобы изменить свою жизнь. За девушку заступился даже тогдашний ведущий проекта Давид Манукян.
Впрочем, через несколько дней после свадьбы с Евгением Ромашовым, 25 июля 2022 года, оба покинули телестройку. И уже не надо было оправдываться за свое темное прошлое.
Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов. Жизнь на Бали
После свадьбы пара какое-то время искала себе съемное жилье в Москве. И даже нашли его, обустроили «семейное гнездышко», но потом приняли внезапное решение улететь на Бали. Там они стали думать о том, как же зарабатывать на хлеб насущный. На ум приходила только реклама в соцсетях.
Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов на проекте «Дом-2»
Но молодоженам не суждено было остаться в Индонезии навсегда… Летом 2023 года супруги, отдыхающие в Бангкоке, были задержаны на таможне по пути «домой», то есть на Бали.
Влюбленным предъявляли подделку паспортов.
«Нас задержали в день нашей годовщины свадьбы, — признавался тогда Евгений Ромашов. — Обвинили в том, что билеты недействительны, что это не настоящие билеты, а подделки.
За подделку документов нам грозит до пяти лет тюрьмы. Заявили также, что мы неуважительно относимся к правилам Индонезии, что мы неуважительно говорили с ними, хотя это полное вранье».
Обоих продержали два дня в небольшой холодной комнате без воды и еды, а потом, лишив паспортов, с охраной отправили обратно в Бангкок. Там им заставили купить билеты в Россию, хотя официальной депортации на Родину не было. Однако отныне дорога на Бали для них была закрыта.
Анастасия Бигрина и Евгений Ромашов. Фото: соцсети Анастасии Бигриной
Сейчас супруги живут в России. Периодически возникают разговоры об их разводе: мол, оба все чаще проводят время не друг с другом, а в чужих компаниях — но Анастасия и Евгений опровергают их. Хотя, как известно, чужая семья — потемки.
«Пожалуйста, перестаньте ассоциировать нас с проектом. Мы живем совершенно другой жизнью, в которой нет места ревности, сфабрикованным ситуациям и грязи, — написала Анастасия у себя в соцсетях. — Мы больше не часть проекта, где любое действие превращается в шоу. У нас здоровая, счастливая, адекватная семья!»