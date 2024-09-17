Работала вебкам-моделью, пряталась в шкафу с Глебом Жемчуговым и была депортирована из Бали за подделку паспорта: как сейчас живет звезда «Дома-2» Анастасия Бигрина

Одна из самых эпатажных участниц проекта «Дом-2» — Анастасия Бигрина. Правда, сейчас к этому статусу прибавилась приставка «экс». Периодически в Интернете возникают слухи о разводе Анастасии и ее мужа Евгения Ромашова. Но что же на самом деле происходит между ними?

Анастасия Бигрина на «Доме-2»

Анастасия Бигрина появилась на свет 14 мая 1999 года в Кирово-Чепецке — административном центре Кировской области. В юном возрасте активно занималась легкой атлетикой. В 2019 году Настя окончила колледж с красным дипломом по специальности «преподаватель физической культуры». У Анастасии есть сестра-близнец Елизавета, с которой они очень дружны.

На «Доме-2» Анастасия появилась в конце июля 2021 года. Бигрина мечтала составить пару с Саймоном Марданшиным, однако ей не повезло. На следующий день ее фаворит ушел из реалити-шоу. Анастасия, конечно, не собиралась следовать за ним… Ее ждала совсем другая судьба!

На проекте Бигрина сразу же нажила недоброжелательницу в лице Кристины Бухынбалтэ, которая тогда встречалась с Евгением Ромашовым. Как в воду глядела… И когда участники «Дома-2» играли в популярную игру «Правда или действие», Кристина заявила, что Анастасия нарушила все мыслимые и немыслимые границы. Хотя сама Бигрина уверяла, что ничего «такого она не совершала».

Также Анастасия дала очередной повод для сплетен, когда вместе с Полиной Малининой, Аленой Опенченко и Глебом Жемчуговым провела ночь в отеле без камер. Участница «Дома-2», которая ревновала своего парня Алексея Авдеева, «по секрету всему свету» сообщила в соцсетях, что Бигрина и Жемчугов занимались сексом… в шкафу. Все как в классических анекдотах!

Анастасия, конечно, поспешила оправдаться!