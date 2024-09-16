Премию «Эмми» за лучшие сериалы получили «Сегун» и «Хитрости»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Эмми» . В этом году она прошла дважды, так как в 2023 году церемония награждения была перенесена на январь из-за забастовки актеров. Но теперь у звезд было полноценное мероприятие с вручением наград. Прошла традиционная красная дорожка.

Снова получили награды Джереми Аллен Уайт и Эбон Мосс-Бакрак за съемки в сериале «Медведь». Они забрали награды в номинациях лучший актер и лучший актер второго плана. Отмечена работа Лизы Колон-Зайас, ставшей лучшей комедийной актрисой в роли второго плана.

Комедия «Медведь» в 2024 году получила 11 наград «Эмми». Но при этом в категории «Лучший комедийный сериал» награду забрали «Хитрости». Более того, Джин Смарт была названа лучшей актрисой комедии.

Но настоящий фурор произвела военная драма «Сегун». Фильм рассказывает об английском штурмане в Японии начала XVII века. Эта картина стала лучшим драматическим сериалом, а еще получила «Эмми» в категориях «Лучшие актер и актриса в драме» (Хироюки Санада и Анна Саваи) и «Лучший режиссер». Всего этот сериал собрал 18 статуэток, покорив премию. Были отмечены рабата гримеров, каскадеров, а также применение спецэффектов, монтаж и операторская работа. Американский сериал стал самым обсуждаемым в этот вечер.