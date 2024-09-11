Считает каждый цент, пускает слухи о беременности и «нищебродстве»: что случилось с Катей Токаревой за полтора года проживания в США

Из-за того что в ленте у блогерши сплошные чеки на продовольственные покупки, ее злопыхатели смеются, что «в Америках, кроме еды, больше ничего нет». Но нет. Молодая мамочка много гуляет с сыном, и однажды даже спасла чайку. Во время этого рассказа Катя подтвердила, что по-английски она до сих пор не говорит.

Кем работает переехавший в Америку Юрий Слободян из «Дома-2»

Муж в блоге у Кати появляется, но не часто. Токарева подтверждает, что Слободян сейчас — единственный добытчик в семье. Но чем именно он зарабатывает на жизнь — умалчивает. Ее подписчики сделали определенные выводы и решили, что должность Слободяна никакой квалификации не требует. А значит, он с таким же успехом мог реализовываться, не покидая пределы России.