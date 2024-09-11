Считает каждый цент, пускает слухи о беременности и «нищебродстве»: что случилось с Катей Токаревой за полтора года проживания в США

Катя Токарева и Юрий Слободян с сыном Марком в Америке. Фото: соцсети Кати Токаревой

Выпускница «Дома-2», которая докладывает фолловерам о каждом своем шаге, на два месяца пропала из соцсетей.

Катя Токарева уже давно не ассоциирует себя со скандальной телестройкой, но до сих пор вызывает жаркие споры в Сети. Полтора года обживаясь с мужем и сыном в штатах (празднует переезд 3 марта 2023-го), эмигрантка тем не менее не пускает пыль в глаза своим подписчикам. В ее блоге — жизнь за границей без прикрас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Это очень удивляет ее фанбазу. Потому что все помнят Токареву как амбициозную оторву, всегда поглядывающую в сторону лучшей жизни. Но, судя по соцсетям, американская мечта для Кати ограничилась обычной бытовой рутиной в зарубежных локациях и с долларами, а не рублями в чеках. Что нового в семействе Кати и ее супруга Юрия Слободяна — узнала Teleprogramma.org.

Катя Токарева подробно рассказывает о жизни в Америке. Фото: соцсети Кати Токаревой

Катя Токарева и Юра Слободян считают в Америке каждый цент

Сейчас Катя — мама в декрете (Марк родился 25 мая 2022 года, когда пара жила в Польше). Она активно занимается домашними делами, ведя параллельно блог. В публикациях сплошные денежные отчеты: Токарева рассказывает, во что ей обходится поход магазин, стрижка ребенка, аренда жилья и все остальное. В Сан-Диего (штат Калифорния) семья не шикует, но, по заверениям Кати, и не бедствуют.

Катя Токарева с двухлетним сыном Марком. Фото: соцсети Кати Токаревой

Вот только комментаторы другого мнения. Они задаются вопросом: неужели переезд того стоил? Недавно Катя поделилась, что теперь они не «нищеброды»: им в арендованной квартире наконец-то установили стиральную машинку, и теперь ей не придется стирать детские вещи в «общественной прачечной». Мамочки в комментариях едва не лишились чувств. Они представили, как Катя грузит вещи после «бомжей из коробок», но это, конечно же, не так. Токарева имела в виду прачечную своего комплекса, доступ к которой есть только у жильцов.

Спустя полтора года проживания в Америке Катя Токарева обзавелась стиралкой. Фото: соцсети Кати Токаревой

Из-за того что в ленте у блогерши сплошные чеки на продовольственные покупки, ее злопыхатели смеются, что «в Америках, кроме еды, больше ничего нет». Но нет. Молодая мамочка много гуляет с сыном, и однажды даже спасла чайку. Во время этого рассказа Катя подтвердила, что по-английски она до сих пор не говорит.

Кем работает переехавший в Америку Юрий Слободян из «Дома-2»

Муж в блоге у Кати появляется, но не часто. Токарева подтверждает, что Слободян сейчас — единственный добытчик в семье. Но чем именно он зарабатывает на жизнь — умалчивает. Ее подписчики сделали определенные выводы и решили, что должность Слободяна никакой квалификации не требует. А значит, он с таким же успехом мог реализовываться, не покидая пределы России.

Но это — мнение посторонних людей, которое мало волнует Токареву. Когда у нее есть настроение, она ставит хейтеров на место, когда нет — молчит. Свободное время семья отдыхает на природе и кайфуют друг от друга и от того, где они находятся.

Катя Токарева и Юрий Слободян на побережье Тихого океана. Фото: соцсети Кати Токаревой

Екатерина Токарева из «Дома-2» нашла свое призвание в Америке

Сидящая в декрете Токарева позиционирует себя как байер. Это человек, помогающий другим приобретать дефицитные товары из-за рубежа. Понятное дело, что для этого нужно активно вести соцсети, но прошлой зимой фолловеры потеряли Катю. Она пропала более чем на два месяца, что по меркам блогера — вечность.

Выпускница «Дома-2» докладывает фолловерам о каждом своем шаге. Фото: соцсети Кати Токаревой

Разумеется, большинство сразу предположило, что Токарева рожает второго ребенка. Но в феврале 2024 года Катя развеяла эту теорию. Оказывается, все это время она гостила в родном городе Ростове-на-Дону, показывала Марка родственникам. Этой новостью она поставила на место тех злопыхателей, которые писали, что Токарева не справилась с американской жизнью и вернулась на родину.

Но выпускница «Дома-2» снова в Сан-Диего. Она не только помогает подписчикам с покупками, но и консультирует тех, кто подумывает сменить страну проживания. Токарева до сих пор не освоила международный язык, но зато получила водительские права. На некоторых фото она действительно выглядит немного не в своем весе, провоцируя то слухи то ли о беременности, то ли о безграничной любви к фастфуду.

У Кати Токаревой есть снимки, на которых она кажется в положении. Фото: соцсети Кати Токаревой

Читайте также:

Читайте также