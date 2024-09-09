Владимир Сычев — о зажигательной комедии Сарика Андреасяна «Любовь зла» и актерском опыте: «Не думал, что будет так жестко»

Те, кто соскучился по легким уморительным комедиями, уже томятся в приятном ожидании.
Оттеняет звездный дуэт не менее, а скорее даже более харизматичный артист — Владимир Сычев. Звезда «Физрука» снова появится в кадре и порадует зрителей фирменными эксцентричными выходками. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о пережитом на съемочной площадке опыте и том, как к нему пришел.
«Мой персонаж получился очень колоритным»
— У вас довольно плотный график съемок, почему вы согласились принять участие в фильме «Любовь зла», причем не в главной роли?
— Во-первых, очень смешной сценарий. Во-вторых, актерский состав хороший, интересный, а в-третьих, у меня как раз в график все это спокойно вписывалось, и поэтому я с удовольствием принял участие в проекте.
— Вам интересно было сыграть отца главной героини — довольно стереотипного для российских фильмов? Или дело в давнем взаимодействии с
— Не сказал бы, что отец вышел стереотипным. Я его сделал своеобразным. На мой взгляд, он получился очень колоритным персонажем. Что касается
— Как началась ваша дружба с
— Насколько помню, нашим первым проектом с Сариком стала комедия «Счастья! Здоровья!». А после этого уже вся остальная наша плеяда фильмов и сериалов. Работа с Сариком ценна тем, что он дает мне очень много разноплановых ролей, что важно для каждого актера. С удовольствием с ним сотрудничаем и будем продолжать в дальнейшем.
Владимир Сычев с
«Добавил атмосферности своим присутствием»
— Как получилось, что именно этот режиссер вызвал у вас такое доверие, что вы согласились исполнить у него роль «самой отбитой мрази» в своей карьере и снятся в откровенных сценах — в сериале «Жизнь по вызову»?
— Я бы вообще вряд ли согласился на подобную роль,
— В фильме «Любовь зла» задействовано молодое поколение актеров — Катерина Ковальчук,
— Да, вы знаете, в проекте «Любовь зла» преимущественно молодое поколение, но тем не менее уважение я всегда чувствую, причем не только от молодых коллег, но и от коллег своего возраста и более старших. Речь о том, как ты сам ведешь себя по отношению к ним. На мой взгляд, это все взаимосвязано.
— По трейлеру складывается ощущение, что ваша харизма буквально украла каждую сцену, где вы появляетесь. Было ли у вас такое ощущение на съемках?
— Нисколько не думаю, что моя харизма украла каждую сцену. Она, скорее, просто украсила фильм. Каждый актер из тех, с кем мы работали в рамках проекта, талантлив, харизматичен, индивидуален, поэтому здесь я просто добавил атмосферности своим присутствием.
«Считаю себя драматическим актером»
— Когда вас узнают на улице и просят сфотографироваться, какую роль вспоминают в первую очередь?
Когда подходят на улице, на самом деле вспоминают разные проекты. Кто-то порой такие, о которых я сам уже забыл. Основная масса, конечно, узнает по проектам «Ералаш» (выпуск «Бразильская система») и «Физрук», где я исполнил роль Психа.
— Считаете ли вы себя заложником одного образа — с очевидным флером 90-х?
— Вы знаете, я не считаю себя заложником одной роли. Если посмотреть мою фильмографию, то там разноплановые проекты. Вопрос, скорее, в том, что чаще всего мне предлагают персонажей, похожих на тех, которых я играю в широко известных фильмах, например, «Бабло» или «Физрук». Тем не менее у меня совершенно разные герои. Те же «Жизнь по вызову» или «Начать сначала», где были серьезные драматические роли.
— Хотели бы вы сыграть еще какую-нибудь серьезную драматическую роль? Гамлета?
— Вообще я скорее считаю себя не комедийным, а драматическим актером. Хотелось бы сыграть глубокую роль, может быть, даже историческую. С огромным удовольствием!
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