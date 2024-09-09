Владимир Сычев — о зажигательной комедии Сарика Андреасяна «Любовь зла» и актерском опыте: «Не думал, что будет так жестко»

Те, кто соскучился по легким уморительным комедиями, уже томятся в приятном ожидании. Сарик Андреасян спродюсировал новый кинопродукт под названием «Любовь зла». В главных ролях — Никита Кологривый и Катерина Ковальчук, недавно сыгравшая свадьбу с Гариком Харламовым .

Оттеняет звездный дуэт не менее, а скорее даже более харизматичный артист — Владимир Сычев. Звезда «Физрука» снова появится в кадре и порадует зрителей фирменными эксцентричными выходками. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о пережитом на съемочной площадке опыте и том, как к нему пришел.

«Мой персонаж получился очень колоритным»

— У вас довольно плотный график съемок, почему вы согласились принять участие в фильме «Любовь зла», причем не в главной роли?

— Во-первых, очень смешной сценарий. Во-вторых, актерский состав хороший, интересный, а в-третьих, у меня как раз в график все это спокойно вписывалось, и поэтому я с удовольствием принял участие в проекте.

— Вам интересно было сыграть отца главной героини — довольно стереотипного для российских фильмов? Или дело в давнем взаимодействии с Сариком Андреасяном , который выступил продюсером картины?

— Не сказал бы, что отец вышел стереотипным. Я его сделал своеобразным. На мой взгляд, он получился очень колоритным персонажем. Что касается Сарика Андреасяна , конечно, мы давно и с огромным удовольствием сотрудничаем. Поэтому я активно принимаю участие в тех проектах, которые он мне предлагает.

— Как началась ваша дружба с Сариком Андреасяном ?

— Насколько помню, нашим первым проектом с Сариком стала комедия «Счастья! Здоровья!». А после этого уже вся остальная наша плеяда фильмов и сериалов. Работа с Сариком ценна тем, что он дает мне очень много разноплановых ролей, что важно для каждого актера. С удовольствием с ним сотрудничаем и будем продолжать в дальнейшем.