Владимир Сычев — о зажигательной комедии Сарика Андреасяна «Любовь зла» и актерском опыте: «Не думал, что будет так жестко»

Владимир Сычев. Фото компании «Атмосфера кино»

Накануне премьеры знаменитый актер дал интервью для Teleprogramma.org.

Те, кто соскучился по легким уморительным комедиями, уже томятся в приятном ожидании. Сарик Андреасян спродюсировал новый кинопродукт под названием «Любовь зла». В главных ролях — Никита Кологривый и Катерина Ковальчук, недавно сыгравшая свадьбу с Гариком Харламовым.

Оттеняет звездный дуэт не менее, а скорее даже более харизматичный артист — Владимир Сычев. Звезда «Физрука» снова появится в кадре и порадует зрителей фирменными эксцентричными выходками. В интервью Teleprogramma.org он рассказал о пережитом на съемочной площадке опыте и том, как к нему пришел.

«Мой персонаж получился очень колоритным»

— У вас довольно плотный график съемок, почему вы согласились принять участие в фильме «Любовь зла», причем не в главной роли?

— Во-первых, очень смешной сценарий. Во-вторых, актерский состав хороший, интересный, а в-третьих, у меня как раз в график все это спокойно вписывалось, и поэтому я с удовольствием принял участие в проекте.

— Вам интересно было сыграть отца главной героини — довольно стереотипного для российских фильмов? Или дело в давнем взаимодействии с Сариком Андреасяном, который выступил продюсером картины?

— Не сказал бы, что отец вышел стереотипным. Я его сделал своеобразным. На мой взгляд, он получился очень колоритным персонажем. Что касается Сарика Андреасяна, конечно, мы давно и с огромным удовольствием сотрудничаем. Поэтому я активно принимаю участие в тех проектах, которые он мне предлагает.

— Как началась ваша дружба с Сариком Андреасяном?

— Насколько помню, нашим первым проектом с Сариком стала комедия «Счастья! Здоровья!». А после этого уже вся остальная наша плеяда фильмов и сериалов. Работа с Сариком ценна тем, что он дает мне очень много разноплановых ролей, что важно для каждого актера. С удовольствием с ним сотрудничаем и будем продолжать в дальнейшем.

Владимир Сычев с Никитой Кологривым вместе появились в кадре. Фото компании «Атмосфера кино»

«Добавил атмосферности своим присутствием»

— Как получилось, что именно этот режиссер вызвал у вас такое доверие, что вы согласились исполнить у него роль «самой отбитой мрази» в своей карьере и снятся в откровенных сценах — в сериале «Жизнь по вызову»?

— Я бы вообще вряд ли согласился на подобную роль, если бы не Сарик, с которым мы уже отработали множество совместных проектов. Даже когда я согласился, то не думал, что будет так жестко, но тем не менее я нисколько не пожалел. Очень рад, что смог преобразиться и сыграть такого персонажа. Он далеко не положительный, но, несмотря на это, яркий, колоритный и интересный.

— В фильме «Любовь зла» задействовано молодое поколение актеров — Катерина Ковальчук, Никита Кологривый, Дмитрий Власкин. Вы чувствовали от них уважение как к более опытному и авторитетному коллеге, или это такие ребята, которым не нужны советы от старших?

— Да, вы знаете, в проекте «Любовь зла» преимущественно молодое поколение, но тем не менее уважение я всегда чувствую, причем не только от молодых коллег, но и от коллег своего возраста и более старших. Речь о том, как ты сам ведешь себя по отношению к ним. На мой взгляд, это все взаимосвязано.

— По трейлеру складывается ощущение, что ваша харизма буквально украла каждую сцену, где вы появляетесь. Было ли у вас такое ощущение на съемках?

— Нисколько не думаю, что моя харизма украла каждую сцену. Она, скорее, просто украсила фильм. Каждый актер из тех, с кем мы работали в рамках проекта, талантлив, харизматичен, индивидуален, поэтому здесь я просто добавил атмосферности своим присутствием.

Никита Кологривый и Катерина Ковальчук в фильме «Любовь зла». Фото компании «Атмосфера кино»

«Считаю себя драматическим актером»

— Когда вас узнают на улице и просят сфотографироваться, какую роль вспоминают в первую очередь?

Когда подходят на улице, на самом деле вспоминают разные проекты. Кто-то порой такие, о которых я сам уже забыл. Основная масса, конечно, узнает по проектам «Ералаш» (выпуск «Бразильская система») и «Физрук», где я исполнил роль Психа.

— Считаете ли вы себя заложником одного образа — с очевидным флером 90-х?

— Вы знаете, я не считаю себя заложником одной роли. Если посмотреть мою фильмографию, то там разноплановые проекты. Вопрос, скорее, в том, что чаще всего мне предлагают персонажей, похожих на тех, которых я играю в широко известных фильмах, например, «Бабло» или «Физрук». Тем не менее у меня совершенно разные герои. Те же «Жизнь по вызову» или «Начать сначала», где были серьезные драматические роли.

— Хотели бы вы сыграть еще какую-нибудь серьезную драматическую роль? Гамлета?

— Вообще я скорее считаю себя не комедийным, а драматическим актером. Хотелось бы сыграть глубокую роль, может быть, даже историческую. С огромным удовольствием!

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