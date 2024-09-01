«Я так боюсь стареть, так боюсь климакса»: поклонники Нетребко в шоке от того, что она начала вытворять, вырвавшись из брака с восточным мужчиной

Анна Нетребко - признанная звезда мировой величины. Этим летом в ее жизни случились глобальные перемены - она развелась с Юсифом Эйвазовом после 10 лет брака. В блоге оперная дива отметила , что расставание было дружеским, и бывший супруг продолжит принимать участие в воспитании ее сына с аутизмом, который называет Юсифа папой.

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Не успели поклонники прийти в себя после такой новости, как Нетребко начала подкидывать им новый шок-контент в виде регулярной демонстрации развязного поведения. В Сети негодуют - понятное дело, что развод, пусть и мирный , легко не дается, но скатываться до такого… Teleprogramma.org решила повнимательнее присмотреться к тому, что там вытворяет разведенная Нетребко накануне своего 53-летия.

Почему Анну Нетребко хейтят в Сети?

Несмотря на свой высокий статус, Анна активно ведет блог. По всей видимости, ей нравится не только держать поклонников в курсе свежих событий, но и вовсю их эпатировать. Иначе как объяснить, например, свежее видео с грязными танцами Анны, которое спровоцировало настоящий всплеск возмущения оскорбленных этим зрелищем фанатов.