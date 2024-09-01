«Я так боюсь стареть, так боюсь климакса»: поклонники Нетребко в шоке от того, что она начала вытворять, вырвавшись из брака с восточным мужчиной
Фото: соцсети Анна Нетребко
Оперная дива станцевала на камеру и напомнила всем Бритни Спирс.
Анна Нетребко - признанная звезда мировой величины. Этим летом в ее жизни случились глобальные перемены - она развелась с Юсифом Эйвазовом после 10 лет брака. В блоге оперная дива отметила, что расставание было дружеским, и бывший супруг продолжит принимать участие в воспитании ее сына с аутизмом, который называет Юсифа папой.
Не успели поклонники прийти в себя после такой новости, как Нетребко начала подкидывать им новый шок-контент в виде регулярной демонстрации развязного поведения. В Сети негодуют - понятное дело, что развод, пусть и мирный, легко не дается, но скатываться до такого… Teleprogramma.org решила повнимательнее присмотреться к тому, что там вытворяет разведенная Нетребко накануне своего 53-летия.
Несмотря на свой высокий статус, Анна активно ведет блог. По всей видимости, ей нравится не только держать поклонников в курсе свежих событий, но и вовсю их эпатировать. Иначе как объяснить, например, свежее видео с грязными танцами Анны, которое спровоцировало настоящий всплеск возмущения оскорбленных этим зрелищем фанатов.
На нем изрядно похудевшая знаменитость в мини-шортиках по-всякому двигается с бокалом шампанского в руке. И, конечно же, в этом нет ничего такого, если видео в итоге отправилось бы в личный архив. Но Нетребко посчитала, что этот перформанс должно увидеть как можно больше народа. Который сначала потерял дар речи от увиденного, а потом начал высказываться в комментариях.
Михаил Зубо: «А танцы Бритни Спирс нынче в моде!»
Beloeobla4ko: «Я так боюсь стареть, так боюсь климакса, боюсь побочки - как у Волочковой, Штурм, Глюкоза, теперь и Нетребко. Я хочу быть адекватной».
Linhen: «О ней уже только как о светском персонаже на грани фола пишут, а не как об оперной певице».
Tanya M: «Возраста, может, и нет, но уместность же есть. Жалко и нелепо. Зачем на публику - загадка».
Nata_Alek_: «Врожденная скромность и статус известной оперной певицы не дает ей… возможность устроить грязные танцы в бикини».
Анна Парамонова: «Какое уродство. Это нормально за закрытыми дверями. Но на всеобщее обозрение - зачем? Доказать бывшему, что тебе по кайфу? Жалкое зрелище».
Eto N: «Понятия об уместности ноль. Это проблема всех этих Волочковых, Нетребок и других, которые в 50+ аж из трусов выпрыгивают, чтобы доказать, что они еще иго-го, что у них есть порох в пороховницах и ягоды в ягодицах».
Диванные критики тут же связали провокационное самолюбование Анны с ее обновленным семейным статусом. Все же будучи замужем, да еще и за восточным мужчиной (Юсиф Эйвазов - азербайджанский оперный певец), Нетребко такого себе не позволяла. Теперь же ей ничего не мешает кайфовать на людях от своей похудевшей фигуры.
Знающие люди разрываются между двумя теориями - либо Нетребко действительно тяжело переживает развод и хочет показать бывшему, какую красоту он потерял. Либо у нее, что называется, слетели тормоза, и теперь она вовсю проявляет свою настоящую сущность.
Светлана: «Худеющие женщины никого кроме себя не любят».
Наталья: «Она просто похудела и догуливает, что не могла сделать раньше. Мозг, видимо, тоже сдулся. Там же есть жировая ткань? Вот так прожить 50 лет как дива, а заканчивать как «Эх ухнем, кому за «полтос».
Любимая подруга: «Она просто сама в шоке от своего худого тела. Она себя такой лет 20 не видела».
Vic: «Сбросила узы брака со своих плеч и ожила».
Milava Milava: «Шла б лучше голос тренировать, чем попой на камеру крутить. Поет так, как будто ей кирпич на ногу упал».
Iris @cosmo_iris_vrn: «Что мужчины делают с женщинами, что после разводов они слетают с катушек? Или мужчины наоборот были сдерживающим фактором таких?»
Julia: «Восточные мужчины мягко стелят, но жестко спать».
Отдельная волна гневных сообщений посвящена тому, что у распоясавшийся Анны несовершеннолетний сын. В три года Тьяго поставили диагноз «аутизм», но Нетребко сделала все, чтобы мальчик жил нормальной жизнью. 5 сентября парню исполнится 16 лет (он 2008 года рождения). В этом нежном возрасте молодые мужчины могут быть очень впечатлительными.
Правда, Тьяго не привыкать к подобным маминым шалостям. В мае 2024 года, например, она опубликовала пост, в котором в мини-шортах прогуливается с сыном по набережной в Дубае.
Нетребко часто кокетничает с сыном на камеру. Фото: соцсети Анны Нетребко
«У него появилась девушка? Или у меня - парень?», - подписала она публикацию.
Эта шутливая выходка ожидаемо подверглась жесткой критике. Нетребко призывали подумать над тем, как эти заигрывания отразятся на психике подростка.