Построил криминальную империю, бил сына, чуть не посадил брата: как жизнь Павла Дурова изменилась всего за несколько дней

39-летний
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Все одномоментно испортила всего лишь одна обиженная женщина. Сейчас поклонники миллиардера с упоением следят за его семейной жизнью - в кратком пересказе от Ирины Болгар, матери его биологических детей.
Живущая в Швейцарии Ирина Болгар раскрыла планы на Дурова
Женщина заявила о себе прессе, представив общественности семейный снимок: она, Павел и трое улыбающихся детей справляют мальчишеский день рождения в 2020 году. Так все узнали, что у Дурова имеется сын Даниэль, дочка Лея и сын Давид. На всяческие сомнения недоверчивых пользователей Сети Ирина убедительно ответила - наследники зачаты естественным путем (а не через банк спермы), будьте уверены.
Ирина Болгар и
На просторах интернета разгорелись жаркие споры, в результате которых Болгар обсуждалась как значимая женщина в жизни Дурова, родившая ему троих наследников. В принципе, этого могло быть достаточно, но Ирина решила продлить свои откровения на второй сезон, основным лейтмотивом которого стали насилие в семье и невыплаченные алименты.
Павел Дуров бил младшего сына, утверждает Болгар
В СМИ сообщается, что до 2024 года Дуров платил троим детям от Ирины Болгар алименты в размере 167,5 тысяч долларов в месяц. А потом перестал. Это совершенно не устроило многодетную мать, и она обратилась в швейцарский суд. Сейчас она хочет от нерадивого отца
Ирина Болгар с детьми. Фото: соцсети Ирины Болгар
Сам факт требования денег от миллиардера неудивителен - в отличии от
Местонахождение Дурова в настоящее время неизвестно
Вряд ли Павел в ближайшее время будет как-то комментировать эти серьезные претензии. Проблемы сейчас не только у него, но и у
Николай Дуров разработал систему шифрования мессенджера Telegram. Фото: vk
Старшему брату Павла сейчас примерно 44-45 лет. Он строит свою карьеру не на виду и сосредоточен на научных исследованиях и программировании. Младший брат открыто называет Николая гением и признает, что родственник гораздо умнее его.
Дуров-старший защитил докторскую диссертацию в области математики в Боннском университете и опубликовал ряд научных работ, посвященных теории чисел и алгебраической геометрии. Но как это часто бывает - ученый с мировым именем настоящий интроверт, а не какой-нибудь там «гений, миллиардер, плейбой, филантроп».
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