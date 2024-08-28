Построил криминальную империю, бил сына, чуть не посадил брата: как жизнь Павла Дурова изменилась всего за несколько дней

Павел Дуров. Фото: Global Look Press

Слухи вокруг угодившего в переплет бизнесмена множатся в геометрической прогрессии.

39-летний Павел Дуров с приходом успеха в сфере информационных технологий умудрялся держать свою личную жизнь в строжайшем секрете. До недавнего времени.

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Все одномоментно испортила всего лишь одна обиженная женщина. Сейчас поклонники миллиардера с упоением следят за его семейной жизнью - в кратком пересказе от Ирины Болгар, матери его биологических детей.

Живущая в Швейцарии Ирина Болгар раскрыла планы на Дурова

Женщина заявила о себе прессе, представив общественности семейный снимок: она, Павел и трое улыбающихся детей справляют мальчишеский день рождения в 2020 году. Так все узнали, что у Дурова имеется сын Даниэль, дочка Лея и сын Давид. На всяческие сомнения недоверчивых пользователей Сети Ирина убедительно ответила - наследники зачаты естественным путем (а не через банк спермы), будьте уверены.

Ирина Болгар и Павел Дуров с детьми. Фото: соцсети Ирины Болгар

На просторах интернета разгорелись жаркие споры, в результате которых Болгар обсуждалась как значимая женщина в жизни Дурова, родившая ему троих наследников. В принципе, этого могло быть достаточно, но Ирина решила продлить свои откровения на второй сезон, основным лейтмотивом которого стали насилие в семье и невыплаченные алименты.

Павел Дуров бил младшего сына, утверждает Болгар

В СМИ сообщается, что до 2024 года Дуров платил троим детям от Ирины Болгар алименты в размере 167,5 тысяч долларов в месяц. А потом перестал. Это совершенно не устроило многодетную мать, и она обратилась в швейцарский суд. Сейчас она хочет от нерадивого отца 150 тысяч евро в месяц. Правда, у Павла пока есть дела поважнее - он был во французской тюрьме.

Ирина Болгар с детьми. Фото: соцсети Ирины Болгар

Сам факт требования денег от миллиардера неудивителен - в отличии от обвинений в рукоприкладстве. Болгар заявила, что Дуров применял физическое насилие над младшим сыном (родился в сентябре 2017 года). Ирина утверждает, что у Давида было сотрясение мозга, а сейчас он испытывает проблемы со сном и приступы тревожности. По ее словам, Дуров перестал встречаться с детьми в сентябре 2022 года.

Местонахождение Дурова в настоящее время неизвестно

Вряд ли Павел в ближайшее время будет как-то комментировать эти серьезные претензии. Проблемы сейчас не только у него, но и у его старшего брата Николая Дурова. Появились слухи о том, что французские власти выдали ордер и на его арест. Непонятно, насколько это соответствует действительности, да и отыскать избегающего публичности ученого довольно проблематично - местонахождение Николая в настоящее время неизвестно.

Николай Дуров разработал систему шифрования мессенджера Telegram. Фото: vk

Старшему брату Павла сейчас примерно 44-45 лет. Он строит свою карьеру не на виду и сосредоточен на научных исследованиях и программировании. Младший брат открыто называет Николая гением и признает, что родственник гораздо умнее его.

Дуров-старший защитил докторскую диссертацию в области математики в Боннском университете и опубликовал ряд научных работ, посвященных теории чисел и алгебраической геометрии. Но как это часто бывает - ученый с мировым именем настоящий интроверт, а не какой-нибудь там «гений, миллиардер, плейбой, филантроп».

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