Построил криминальную империю, бил сына, чуть не посадил брата: как жизнь Павла Дурова изменилась всего за несколько дней

39-летний Павел Дуров с приходом успеха в сфере информационных технологий умудрялся держать свою личную жизнь в строжайшем секрете. До недавнего времени.

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Все одномоментно испортила всего лишь одна обиженная женщина. Сейчас поклонники миллиардера с упоением следят за его семейной жизнью - в кратком пересказе от Ирины Болгар, матери его биологических детей.

Живущая в Швейцарии Ирина Болгар раскрыла планы на Дурова

Женщина заявила о себе прессе, представив общественности семейный снимок: она, Павел и трое улыбающихся детей справляют мальчишеский день рождения в 2020 году. Так все узнали, что у Дурова имеется сын Даниэль, дочка Лея и сын Давид. На всяческие сомнения недоверчивых пользователей Сети Ирина убедительно ответила - наследники зачаты естественным путем (а не через банк спермы), будьте уверены.