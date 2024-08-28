Власти Франции выдали ордер на арест брата Павла Дурова

Павел Дуров на днях был арестован во Франции. Ему грозит большой тюремный срок. А 28 августа стало известно, что французские власти выдали ордер на арест брата Павла Дурова Николая. Об этом сообщается со ссылкой на административный документ.

«На данном этапе единственным человеком, которого допрашивают по этому делу, является Павел Дуров» , — отмечается в прокуратуре.

На данный момент местонахождение брата Павла Дурова Николая неизвестно. Также Телеграм-канал Shot сообщает, что ордера на арест братьев Дуровых были выданы еще в марте. Парижская прокуратура провела тайное расследование. Николая Дурова обвиняют в хранении и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Якобы, он отказался выдавать информацию о насильнике из Франции, который вел переписку в мессенджере.

По материалам Politico