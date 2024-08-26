Приманка для богача, эскортница или новая пассия: что за девушка была рядом с Павлом Дуровым во время его задержания
Павел Дуров. Фото: Global Look Press
Еще не успели остыть сплетни о том, что у миллиардера больше сотни детей, как он угодил в новую, более серьезную передрягу.
За судьбой Павла Дурова сейчас без преувеличения следит полмира. И если одних интересует его будущее (и судьба его проектов), то другим любопытна личность таинственной незнакомки, которую арестовали вместе с ним, и ее роль в этой истории.
Примечательно и то, что мать троих наследников бизнесмена, которой еще недавно была очень важна связь с отцом своих детей, изо всех сил игнорирует неудобные комментарии на своей странице. По иронии судьбы в дату ареста Павла Ирина Болгар отмечала свой день рождения (предположительно, 44 года).
Ирина Болгар демонстрирует безразличие к проблемам Павла Дурова - отца троих ее детей
Павел Дуров, известный своим духом свободы, накануне оказался в центре внимания не благодаря достижениям в сфере технологий, а из-за личной жизни. До недавних пор она была покрыта мраком тайны. Благодаря Forbes всплыло, что Дуров - отец двоих детей, которые и унаследуют его состояние. По слухам, их матерью была однокурсница Павла, роман с которой у них случился еще до его колоссального успеха.
Однако некоторое время назад в социальных сетях появилось фото беременной женщины на фоне роз. Авторы публикации утверждали, что это - новая пассия миллиардера (Диана Бако), которая ждет от него ребенка.
Недавно в Сети появилась интригующая публикация Дианы Бако. Фото: соцсети
Именно в этот момент из тени и вышла юрист Ирина Болгар. Она заверила, что тоже является матерью детейПавла Дурова, но до последнего не хотела разглашать эту информацию. Теперь же трое подросших наследников обижены, что все это время общественности о них было ничего неизвестно.
Дуров прокомментировал ситуацию. Да так, что у интернет-пользователей глаза на лоб полезли от удивления. Миллиардер пустился в откровения о том, что может быть родителем по меньшей мере сотни детей. А все благодаря биоматериалу, который он предоставил сначала своему близкому другу, а затем и всем нуждающимся - через банк спермы.
Но это ничуть не смутило Ирину Болгар, которая заявила, что ее дети от Дуровы были зачаты естественным путем. В доказательство она обнародовала кадры, на которых проводит время вместе с Павлом и детьми. Судя по виду Дурова, там он вполне счастлив.
Ирина Болгар утверждает, что трое ее детей - наследники Павла Дурова. Фото: соцсети Ирины Болгар
Кто такая Юлия Вавилова и почему у поклонников Дурова к ней имеются вопросы
Арест Павла во Франции и грозящий срок в 20 лет - дело, конечно, серьезное. Но сплетников в Сети больше заинтересовало не это. Вместе с основателем знаменитого мессенджера жандармы задержали и некую блондинку. В свете последних открытий в личной жизни Дурова, это стало интересным поводом для сплетен.
Небольшое расследование в социальных сетях привело к новому пикантному тупику. Ирина Болгар в эти дни как раз находилась во Франции вместе с детьми и отмечала там день рождения. Из Баку Павел улетел с другой дамой. Блондинка, с которой Павел был в аэропорту, - это 24-летняя Юлия Вавилова. Известно, что она накануне приехала в Азербайджан из Казахстана. Сама Юлия живет в Дубае и частенько делится постами на арабском языке.
Эффектная блондинка скрывала своего именитого спутника, но не сильно. Фото: соцсети Юлии Вавиловой
Кем она приходится Павлу — до сих пор неясно. Вместе с миллиардером она не фотографируется, но зато особо не прячась постоянно постит кадры из тех же мест, где бывает он. Конечно, Юлия может оказаться помощницей основателя Telegram, но пока сказать наверняка - сложно.
В Сети же Юлию уже разоблачили вдоль и поперек. Знающие люди в комментариях подозревают девушку в эскорте, мол, видели ее в каталогах Дубая трехлетней давности. Другие не исключают, что Вавилова была подкуплена французскими властями и сыграла роль приманки для наивного богача. Третьи задаются вопросом, а куда это она пропала после новостей о задержании Дурова, и с нетерпением ждут ее появления в блоге. Последний пост там датирован девятым августа.
День рождения Ирины Болгар пришелся на дату ареста Дурова. Фото: соцсети Ирины Болгар
Тем временем Болгар на своей страничке постит милые кадры с дня рождения, прогулки по французским улочкам и… ничего про Павла. На многочисленные вопросы комментаторов по поводу его ареста она не отвечает. Зато охотно благодарит каждого, кто поздравил ее с личным праздником.
Судя по постам Болгар, тортики на день рождения - это обязательная традиция в ее семье. Фото: соцсети Ирины Болгар