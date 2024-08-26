Приманка для богача, эскортница или новая пассия: что за девушка была рядом с Павлом Дуровым во время его задержания

За судьбой Павла Дурова сейчас без преувеличения следит полмира. И если одних интересует его будущее (и судьба его проектов), то другим любопытна личность таинственной незнакомки, которую арестовали вместе с ним, и ее роль в этой истории.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Примечательно и то, что мать троих наследников бизнесмена, которой еще недавно была очень важна связь с отцом своих детей, изо всех сил игнорирует неудобные комментарии на своей странице. По иронии судьбы в дату ареста Павла Ирина Болгар отмечала свой день рождения (предположительно, 44 года).

Ирина Болгар демонстрирует безразличие к проблемам Павла Дурова - отца троих ее детей

Павел Дуров , известный своим духом свободы, накануне оказался в центре внимания не благодаря достижениям в сфере технологий, а из-за личной жизни. До недавних пор она была покрыта мраком тайны. Благодаря Forbes всплыло, что Дуров - отец двоих детей, которые и унаследуют его состояние. По слухам, их матерью была однокурсница Павла, роман с которой у них случился еще до его колоссального успеха.

Однако некоторое время назад в социальных сетях появилось фото беременной женщины на фоне роз. Авторы публикации утверждали, что это - новая пассия миллиардера (Диана Бако), которая ждет от него ребенка.