Стало ясно, по какой причине Ирина Болгар раскрыла связь с Павлом Дуровым
Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото: Global Look Press
Ирина Болгар отомстила бывшему возлюбленному.
Ирина Болгар неспроста вышла из тени и стала рассказывать подробности романа с Павлом Дуровым. Оказалось, что программист изменял матери своих троих детей с моделью Дианой Бако. Ирина смогла это доказать. Она опубликовала фотографии, на которых показала кадр из своей квартиры. На снимке красовался плюшевый медведь.
У Бако есть похожий кадр из этой же квартиры. И именно Диане приписывают роман с Дуровым, а также беременность от него. Болгар считает, что ее бывший возлюбленный водил любовницу в их общую квартиру. Именно измена вынудила Ирину раскрыть себя, хотя бизнесмен этого не хотел. Так считает психолог Сергей Ланг.
«Конечно, обида здесь является ключевым фактором в том, что она сделала такое заявление. Если женщина узнает, что ей мужчина изменял, это всегда является стимулом рассказать какую-то правду, иногда даже что-то напридумывать, чтобы навредить личной жизни своего мужчины. Это говорит о том, что у Ирины Болгар была и есть обида на Павла Дурова. И эта недосказанность заставляет ее делать заявления», — пояснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro.
Также психолог отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока Ирина и Павел не разберутся в своих отношениях и не проработают обиды.