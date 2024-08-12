Стало ясно, по какой причине Ирина Болгар раскрыла связь с Павлом Дуровым

Ирина Болгар неспроста вышла из тени и стала рассказывать подробности романа с Павлом Дуровым . Оказалось, что программист изменял матери своих троих детей с моделью Дианой Бако. Ирина смогла это доказать. Она опубликовала фотографии , на которых показала кадр из своей квартиры. На снимке красовался плюшевый медведь.

У Бако есть похожий кадр из этой же квартиры. И именно Диане приписывают роман с Дуровым, а также беременность от него. Болгар считает, что ее бывший возлюбленный водил любовницу в их общую квартиру. Именно измена вынудила Ирину раскрыть себя, хотя бизнесмен этого не хотел. Так считает психолог Сергей Ланг .

«Конечно, обида здесь является ключевым фактором в том, что она сделала такое заявление. Если женщина узнает, что ей мужчина изменял, это всегда является стимулом рассказать какую-то правду, иногда даже что-то напридумывать, чтобы навредить личной жизни своего мужчины. Это говорит о том, что у Ирины Болгар была и есть обида на Павла Дурова . И эта недосказанность заставляет ее делать заявления», — пояснил эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro .

Также психолог отметил, что это будет продолжаться до тех пор, пока Ирина и Павел не разберутся в своих отношениях и не проработают обиды.