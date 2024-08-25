Павел Дуров арестован в Париже, куда прилетел со спутницей и телохранителем
Павел Дуров. Фото: Global Look Press
Российский миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров может угодить в тюрьму на двадцать лет.
Накануне стало известно об аресте российского миллиардера, создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова. Все произошло в аэропорту Ле Бурже в Париже.
В столицу Франции Павел Дуров прилетел со спутницей и телохранителем на частном суперджете. У жандармов GTA был ордер на его арест. За несколько минут до приземления самолета с Павлом Дуровым на борту миллиардер был объявлен в розыск.
Известно, что власти Франции готовятся предъявить обвинение Павлу Дурову по нескольким статьям, включая очень тяжелые, — терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие.