Павел Дуров арестован в Париже, куда прилетел со спутницей и телохранителем

Накануне стало известно об аресте российского миллиардера, создателя Telegram и «Вконтакте» Павла Дурова . Все произошло в аэропорту Ле Бурже в Париже.

В столицу Франции Павел Дуров прилетел со спутницей и телохранителем на частном суперджете. У жандармов GTA был ордер на его арест. За несколько минут до приземления самолета с Павлом Дуровым на борту миллиардер был объявлен в розыск.

Известно, что власти Франции готовятся предъявить обвинение Павлу Дурову по нескольким статьям, включая очень тяжелые, — терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие.

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Павел Дуров может оказаться за решеткой на двадцать лет. Миллиардер — гражданин этой страны. Между тем, посольство России во Франции уже предприняло несколько шагов в связи со сложившейся ситуацией.

В социальных сетях с момента ареста Дурова начался настоящий бум. Люди со всего мира публикуют посты с требованием освободить Павла Дурова и атакуют соцсети президента Франции Макрона.

По материалам телеграм-канала Mash