Выделилась на фоне мировых звезд: стилист оценила наряд Брежневой в Париже

Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Вера Брежнева посетила светское мероприятие в Париже.

Вера Брежнева вовсю наслаждается жизнью после развода. Сейчас она проводит время в Париже, и ее даже пригласили на элитное светское мероприятие. В числе гостей также значилась и Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гребер. Бывшая жена Константина Меладзе посетила выставку люксовых часов Omega.

Несмотря на то что на показе были мировые звезды, для красной дорожки певица выбрала довольно простой наряд — обычную черную майку и прямые белые брюки. Стилист Елена Юрина объяснила выбор такого незамысловатого наряда.

«Вера Брежнева известна как икона стиля, которая умеет подчеркивать свою женственность и аристократизм. Ее образ, даже если он кажется простым, может быть выдержан в строгих линиях, с использованием дорогих тканей, аксессуаров и ювелирных украшений, что создает впечатление утонченности и элегантности.

Возможно, Вера намеренно выбрала более сдержанный образ, чтобы выделиться на фоне ярких нарядов других знаменитостей и подчеркнуть свою индивидуальность и личный стиль и привлечь внимание!» — объяснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro.

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Вера Брежнева. Фото: социальные сети Веры Брежневой

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