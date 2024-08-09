Выделилась на фоне мировых звезд: стилист оценила наряд Брежневой в Париже

Вера Брежнева вовсю наслаждается жизнью после развода. Сейчас она проводит время в Париже, и ее даже пригласили на элитное светское мероприятие. В числе гостей также значилась и Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гребер. Бывшая жена Константина Меладзе посетила выставку люксовых часов Omega.

Несмотря на то что на показе были мировые звезды, для красной дорожки певица выбрала довольно простой наряд — обычную черную майку и прямые белые брюки. Стилист Елена Юрина объяснила выбор такого незамысловатого наряда.

« Вера Брежнева известна как икона стиля, которая умеет подчеркивать свою женственность и аристократизм. Ее образ, даже если он кажется простым, может быть выдержан в строгих линиях, с использованием дорогих тканей, аксессуаров и ювелирных украшений, что создает впечатление утонченности и элегантности. Возможно, Вера намеренно выбрала более сдержанный образ, чтобы выделиться на фоне ярких нарядов других знаменитостей и подчеркнуть свою индивидуальность и личный стиль и привлечь внимание!» — объяснила эксперт в разговоре с Teleprogramma.pro.