Лев Лещенко рассказал, что хочет спеть с Бейонсе и Дуа Липой

Лев Лещенко продолжает выступать на сцене. Он стал одним из тех артистов, которые у всех поколений вызывает уважение. Со Львом Лещенко готовы спеть даже кумиры молодежи. Певец в свои 82 года не боится экспериментировать. Он рассказал в беседе с KP.RU, что слушает современную музыку, даже если она ему не нравится.

Лев Лещенко стремится следить за трендами . Он отмечает, что даже в рэпе есть свой шарм. По его словам, порой там можно увидеть продолжение культуры известных поэтов.

А также Лев Валерьянович рассказал, с кем бы ему хотелось спеть. Он назвал имена двух популярных американских исполнительниц.

«Мне часто задают вопрос: «А с кем бы вы хотели спеть?» Я отвечаю: «Хотелось бы с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липа. Или с Рамазотти». Но у меня нет такой возможности», — высказался Лев Лещенко .

По его мнению, профессионал своего дела обязан знать все, что происходит в его сфере. Поэтому Лев Лещенко держит руку на пульсе.