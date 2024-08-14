Какой рост и вес у Подольской?

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене и продолжает выпускать песни. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих сыновей: девятилетнего Артемия и трехлетнего Ивана. Этим летом артистка отправилась отдыхать в Европу с семьей. Сначала она была с мужем и детьми в Испании, а потом отправилась в Париж с сестрой-двойняшкой и племянницами. На этот раз она прогулялась в шелковом платье цвета фуксия и не скрыла выпирающий живот.

Отметим, что у Натальи рост 174 см, а вес обычно составляет — 56 кг. Примечательно, что певица после вторых родов активно занималась спортом, чтобы похудеть.

Теперь поклонники гадают, поправилась артистка от изысканных блюд или снова беременна. Дело в том, что платье подчеркнуло ее округлившиеся формы.