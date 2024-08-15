От задорного красавца до седобородого затворника: как изменила Петра Чернышева тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк — фото внутри
От задорного красавца до седобородого затворника: как меняла Петра Чернышева тяжелая болезнь Заворотнюк. Фото: Global Look Press
Фигурист похоронил жену, но жить для себя пока не собирается.
На днях Петр Чернышев впервые вышел в свет после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Фигурист появился на презентации ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, предоставив возможность прессе и поклонникам внимательно себя рассмотреть. В последние годы сделать это удается нечасто.
Не секрет, что Петр предпочел непубличный образ жизни с момента, когда неизлечимая болезнь супруги отобрала радость у его семьи. Спортсмен сосредоточил все свое внимание на уходе за Анастасией и заработках на льду. Но даже когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась (29 мая 2024 года), Чернышев не стал стремиться к излишнему вниманию общественности. Поэтому Teleprogramma.org решила вспомнить, как изменился Петр за срок, который судьба ему отвела прожить с любимой женщиной.
Диагноз Анастасии «глиобластома» разделил жизнь звездных супругов на до и после. Его поставили в первой половине 2019 года, но знаменитости как можно дольше скрывали этот факт. Осенью того же года Чернышев покинул соцсети, оставив страницы пустыми. С тех пор увидеть где-либо Анастасию или Петра стало проблематично.
На редких снимках, попадавших время от времени в Сеть, мужчина выглядел истощенным. Поклонники отмечали потухший взгляд и безжизненное выражение лица. Таким его и привыкли воспринимать до сих пор, позабыв, каким ярким задором отличался этот фигурист.
На момент встречи Чернышева с Заворотнюк он был уже 36-летним холостяком и пятикратным чемпионом США. Будущие супруги познакомились в 2007 году на съемках передачи «Танцы на льду», которую вела Анастасия. 22 сентября 2008 они поженились.
В августе 2017 года счастливые супруги позируют перед камерами журналистов. Анастасия как всегда невероятно очаровательна, а Петр — уже с фирменной бородой. Они еще не знают, что через 14 месяцев — в октябре 2018 — станут родителями чудесной малышки Милы. А еще они не знают, что после этого их будут ждать самые тяжелые пять лет совместной жизни.
На этом снимке роковой год только начинается. Многие замечают, что Анастасия здесь выглядит как будто бы растерянной. Тяжело с уверенностью сказать, что она уже осведомлена о своем диагнозе. Но как будто бы ее что-то беспокоит — возможно, вполне конкретные недомогания. А вот Петр вводит в заблуждение: его улыбка выглядит натянутой, но глаза все еще блестят.
Петр Чернышев не оставил жену в беде, заслужив большое уважение среди поклонников, коллег и друзей. Он продолжил выступать в ледовых шоу, зарабатывая на лечение тяжелобольной Заворотнюк. Вот только эмоциональное состояние артиста оставляло желать лучшего, отмечали окружающие.
Несмотря на привычку к популярности, семья онкобольной Заворотнюк выбрала для себя стратегию полной конфиденциальности. К сожалению, у этого достойного решения была и обратная сторона медали. Недобросовестные люди спекулировали на острой теме, не раз вбрасывая фейки о происходящем с Анастасией. Верить или нет — оставалось на совести фанатов. Неизменным оставалось лишь одно — измученный вид Чернышева, который не удавалось скрыть даже за гримом.
29 мая нынешнего года Анастасия Заворотнюк скончалась после сложной пятилетней борьбы с раком. Проводить ее пришло очень много людей — равнодушных к такому горю не осталось. То, как выглядел Петр Чернышев, разбивало сердце. Он поседел и осунулся, был тих, но слез не сдерживал.
Прошло два с половиной месяца с похорон Заворотнюк. Но Петр не спешит возвращаться к публичности. Поучаствовать в презентации постановки «Вечера на хуторе» в Сочи его вынудили обстоятельства: Татьяна Навка не смогла сделать это из-за болезни.
Свою скорбь Чернышев по-прежнему прячет за окладистой бородой, которая заметно поседела. Но вот взгляд у него немного прояснился — в доказательство простой истины, что время лечит.