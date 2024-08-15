От задорного красавца до седобородого затворника: как изменила Петра Чернышева тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк — фото внутри

От задорного красавца до седобородого затворника: как меняла Петра Чернышева тяжелая болезнь Заворотнюк. Фото: Global Look Press

Фигурист похоронил жену, но жить для себя пока не собирается.

На днях Петр Чернышев впервые вышел в свет после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Фигурист появился на презентации ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, предоставив возможность прессе и поклонникам внимательно себя рассмотреть. В последние годы сделать это удается нечасто.

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Не секрет, что Петр предпочел непубличный образ жизни с момента, когда неизлечимая болезнь супруги отобрала радость у его семьи. Спортсмен сосредоточил все свое внимание на уходе за Анастасией и заработках на льду. Но даже когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась (29 мая 2024 года), Чернышев не стал стремиться к излишнему вниманию общественности. Поэтому Teleprogramma.org решила вспомнить, как изменился Петр за срок, который судьба ему отвела прожить с любимой женщиной.

Как изменила Петра Чернышева болезнь Заворотнюк

Диагноз Анастасии «глиобластома» разделил жизнь звездных супругов на до и после. Его поставили в первой половине 2019 года, но знаменитости как можно дольше скрывали этот факт. Осенью того же года Чернышев покинул соцсети, оставив страницы пустыми. С тех пор увидеть где-либо Анастасию или Петра стало проблематично.

На редких снимках, попадавших время от времени в Сеть, мужчина выглядел истощенным. Поклонники отмечали потухший взгляд и безжизненное выражение лица. Таким его и привыкли воспринимать до сих пор, позабыв, каким ярким задором отличался этот фигурист.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2008 год

На момент встречи Чернышева с Заворотнюк он был уже 36-летним холостяком и пятикратным чемпионом США. Будущие супруги познакомились в 2007 году на съемках передачи «Танцы на льду», которую вела Анастасия. 22 сентября 2008 они поженились.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2008 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, 2012 год

Петр Чернышев — очень востребованный артист. В 2012 году, уже будучи мужем Заворотнюк, он выступал в спектаклях на льду. Тогда харизматичный фигурист покорял поклонников своим жизнелюбием.

Петр Чернышев, 2012 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, 2013 год

Сейчас все уже привыкли к имиджу Чернышева с бородой. Но в свое время красивый мужчина носил узнаваемые отпущенные волосы, но без густой растительности на лице.

Петр Чернышев, 2013 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2017 год

В августе 2017 года счастливые супруги позируют перед камерами журналистов. Анастасия как всегда невероятно очаровательна, а Петр — уже с фирменной бородой. Они еще не знают, что через 14 месяцев — в октябре 2018 — станут родителями чудесной малышки Милы. А еще они не знают, что после этого их будут ждать самые тяжелые пять лет совместной жизни.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2017 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2019 год

На этом снимке роковой год только начинается. Многие замечают, что Анастасия здесь выглядит как будто бы растерянной. Тяжело с уверенностью сказать, что она уже осведомлена о своем диагнозе. Но как будто бы ее что-то беспокоит — возможно, вполне конкретные недомогания. А вот Петр вводит в заблуждение: его улыбка выглядит натянутой, но глаза все еще блестят.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, 2019 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, 2021 год

Петр Чернышев не оставил жену в беде, заслужив большое уважение среди поклонников, коллег и друзей. Он продолжил выступать в ледовых шоу, зарабатывая на лечение тяжелобольной Заворотнюк. Вот только эмоциональное состояние артиста оставляло желать лучшего, отмечали окружающие.

Петр Чернышев, 2021 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, 2022 год

Несмотря на привычку к популярности, семья онкобольной Заворотнюк выбрала для себя стратегию полной конфиденциальности. К сожалению, у этого достойного решения была и обратная сторона медали. Недобросовестные люди спекулировали на острой теме, не раз вбрасывая фейки о происходящем с Анастасией. Верить или нет — оставалось на совести фанатов. Неизменным оставалось лишь одно — измученный вид Чернышева, который не удавалось скрыть даже за гримом.

Петр Чернышев, 2022 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев, 2024 год

29 мая нынешнего года Анастасия Заворотнюк скончалась после сложной пятилетней борьбы с раком. Проводить ее пришло очень много людей — равнодушных к такому горю не осталось. То, как выглядел Петр Чернышев, разбивало сердце. Он поседел и осунулся, был тих, но слез не сдерживал.

Петр Чернышев, 2024 год. Фото: Global Look Press

Петр Чернышев сейчас

Прошло два с половиной месяца с похорон Заворотнюк. Но Петр не спешит возвращаться к публичности. Поучаствовать в презентации постановки «Вечера на хуторе» в Сочи его вынудили обстоятельства: Татьяна Навка не смогла сделать это из-за болезни.

Свою скорбь Чернышев по-прежнему прячет за окладистой бородой, которая заметно поседела. Но вот взгляд у него немного прояснился — в доказательство простой истины, что время лечит.

Петр Чернышев и Камила Валиева. Фото: соцсети Камилы Валиевой

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