От задорного красавца до седобородого затворника: как изменила Петра Чернышева тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк — фото внутри

На днях Петр Чернышев впервые вышел в свет после смерти жены Анастасии Заворотнюк. Фигурист появился на презентации ледового шоу Татьяны Навки в Сочи, предоставив возможность прессе и поклонникам внимательно себя рассмотреть. В последние годы сделать это удается нечасто.

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Не секрет, что Петр предпочел непубличный образ жизни с момента, когда неизлечимая болезнь супруги отобрала радость у его семьи. Спортсмен сосредоточил все свое внимание на уходе за Анастасией и заработках на льду. Но даже когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» скончалась (29 мая 2024 года), Чернышев не стал стремиться к излишнему вниманию общественности. Поэтому Teleprogramma.org решила вспомнить, как изменился Петр за срок, который судьба ему отвела прожить с любимой женщиной.

Как изменила Петра Чернышева болезнь Заворотнюк

Диагноз Анастасии «глиобластома» разделил жизнь звездных супругов на до и после. Его поставили в первой половине 2019 года, но знаменитости как можно дольше скрывали этот факт. Осенью того же года Чернышев покинул соцсети, оставив страницы пустыми. С тех пор увидеть где-либо Анастасию или Петра стало проблематично.

На редких снимках, попадавших время от времени в Сеть, мужчина выглядел истощенным. Поклонники отмечали потухший взгляд и безжизненное выражение лица. Таким его и привыкли воспринимать до сих пор, позабыв, каким ярким задором отличался этот фигурист.

Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк , 2008 год

На момент встречи Чернышева с Заворотнюк он был уже 36-летним холостяком и пятикратным чемпионом США. Будущие супруги познакомились в 2007 году на съемках передачи «Танцы на льду», которую вела Анастасия. 22 сентября 2008 они поженились.