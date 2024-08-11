38-летняя Ольга Бузова закрутила новый роман: «Боже, я счастлива»
Ольга Бузова. Фото: соцсети Ольги Бузовой
Ольга Бузова вслед за Ксенией Бородиной сообщила о переменах в личной жизни.
Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене и ведет телевизионные передачи. Она смогла сама купить себе квартиру. А вот в личной жизни артистке не везет. Она была в браке с Дмитрием Тарасовым, а потом пыталась строить отношения с блогером Давой. Но вот уже больше двух лет телеведущая одинока. Хотя в начале года таинственный мужчина подарил ей автомобиль. Потом она также намекала, что у нее есть бойфренд. И вот 11 августа она перестала скрывать, что закрутила новый роман.
На этот раз Ольга выложила в соцсети трогательное фото. Она запечатлелась в объятиях брюнета. Артистка была с ним в гримерке. Она наложила картинку со львом, чтобы прикрыть его лицо.
Поклонники обрадовались и стали поздравлять Ольгу. Она давно мечтает о семье и детях. Телеведущая даже гадала на то, что у нее будет свадьба в этом году. Напомним, что недавно ее коллега Ксения Бородина также объявила о переменах в личной жизни спустя 4 года после развода. Она теперь встречается с блогером Николаем Сердюковым.