Вскрылась причина, по которой Бузова скрывает своего нового мужчину

Ольга Бузова обычно рассказывает подписчикам все: что она ест, как проводит время, как собирается по утрам, как занимается в зале. Но вот подробностями нового романа со «своими людьми» она не поделилась. Поющая ведущая Ольга Бузова просто опубликовала фотографию с возлюбленным и сообщила, что очень счастлива.

Некоторые даже заподозрили, что Ольга Бузова темнит и сделала это для того, чтобы привлечь к себе внимание на фоне громких отношений Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. Однако таролог Алексей Гришин увидел совсем другое.

«Она на самом деле сейчас находится в отношениях. Она испытывает чувства, испытывает любовь. Это не фейковая история, это не просто какая-то интрига. Ближайшие полтора года у нее расцвет личной жизни. Роман начался недавно. Она его скрывает по адекватным причинам. Просто не хочет какого-то лишнего внимания, которое бы ей повредило. Она наслаждается этой личной историей», — объяснил экстрасенс в разговоре с Teleprogramma.pro .