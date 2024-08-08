Гарик Харламов рассказал, как изменится Comedy Club: «Выглядеть все будет иначе»

Гарик Харламов много лет выступает на сцене. Он лицо телеканала ТНТ, креативный продюсер Comedy Club, режиссер и актер. Новую должность Тина Канделаки ему дала не так давно.

«Я самый ленивый трудоголик», – признался в новом интервью Гарик. «Если раньше я отвечал исключительно за свой контент, должен был показать 25 миниатюр в году и все, написать, сыграть — вся моя ответственность, ну и провести передачу. Это вся моя ответственность. Я живу уже 20 лет так. А сейчас я в принципе ответственен за Comedy Club, за весь. Более того, сейчас мы пытаемся весь продукт переделать. Я понимаю, что какие-то ошибки будут. Но это интересно. За 20 лет, наверное, уже можно поэкспериментировать», — пояснил артист.

Надежда Стрелец заявила, что ей всегда нравилось, как Павел Воля вместе с ним вел шоу, а также высмеивали гостей, в частности, Джигана. Она удивилась, что формат проекта меняется. Но Гарик Харламов заверил, что они откажутся не от всего.

«А мы и не отказываемся. Это не значит, что в сентябре вы увидите, что Comedy Club ведет Джигурда. Не настолько мы резко меняем формат. Но выглядеть все будет иначе. Мы хотим немножечко вернуть обратно клуб, немножечко уйти от этой большой сцены, огромной. Задачи мы поставили себе большие, интересные», — заявил Гврик Харламов.

Он отметил, что любимые персонажи в шоу останутся: это и Марина Федункив , и Тимур Батрутдинов , и Эдуард Суровый. Артист добавил, что появятся новые лица в проекте.