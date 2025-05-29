Не только Алла-Виктория: Ургант назвал дочь в честь бабушки, а Кристовский поблагодарил за дочку Уму Турман

Недавно 13-летняя дочь Филиппа Киркорова, Алла-Виктория, вызвала общественный резонанс своими высказываниями о детях Аллы Пугачевой. Девочка, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях, резко раскритиковала воспитание Лизы и Гарри, заявив, что проводить много времени за роялем — не самое лучшее детство. А вот ее папа ничего не заставляет ее делать.
Алла-Виктория также негативно отозвалась о сравнениях с детьми Пугачевой и написала слово "фу" в адрес самой Примадонны.
Меж тем дочь Киркорова названа в честь самой певицы. Точнее, Филипп Бедросович неоднократно рассказывал, что дочка получила свое имя благодаря Алле Пугачевой и его маме — Виктории.
А в честь кого еще называли детей наши отечественные артисты?
Алла-Виктория. Фото: соцсети
Иван Ургант назвал дочерей в честь мамы и бабушки
17-летняя дочь Ивана Урганта Нина получила свое имя в честь знаменитой бабушки, актрисы фильма "Белорусский вокзал" Нины Ургант. Известно, что телеведущий очень любил бабушку, проводил с ней много времени, звонил по несколько раз в день из любой точки планеты.
Но при этом признавался, что не называл Нину Ургант бабушкой, чаще всего — Нинулей. Нина Николаевна ушла из жизни в 2021 году, что стало настоящей трагедией для Ивана. Он посвятил ей один из выпусков шоу "Вечерний Ургант".
Иван Ургант с дочерью Ниной в ее раннем возрасте. Фото: соцсети Ивана Урганта
У Урганта также есть младшая дочь — девятилетняя Валерия, названная в честь его мамы Валерии Киселевой. Девочке скоро исполнится семь лет. Валерия была непубличным человеком, практически никогда ничего не рассказывала о сыне в интервью. Она ушла из жизни 10 лет назад, и с тех пор в памятные дни Иван выкладывал в соцсетях ее фотографии с теплыми пожеланиями.
"Мама была очень скромным человеком. Она никогда не давала обо мне интервью и лишний раз старалась нигде не говорить, что она моя мама. Она просто очень гордилась мной и любила меня, так же, как я любил и люблю ее", — говорил Иван о своей матери.
Валерия появилась на свет в год ухода мамы Ивана. Он неоднократно признавался, что находит в дочери ее черты.
Дети Александра Гордона и Дмитрия Дюжева названы в их честь
В 2014 году телеведущий Александр Гордон женился на 18-летней студентке Нозе Абдулвасиевой. Их сын, названный Александром, стал вторым ребенком Гордона, носящим его имя. Также в честь ведущего была названа его внебрачная дочь Александра, рожденная от журналистки из Краснодара Елены Пашковой.
С ней Александр Гарриевич познакомился еще тогда, когда был женат на своей студентке Нине Щипиловой. Впоследствии он развелся с Ниной.
Гордон отметил, что никогда не настаивал на том, чтобы дети получали его имя, предоставляя этот выбор своим женам.
Однажды маленький Александр Александрович посетил своего отца на работе, в студии программы "Мужское/Женское", чтобы поздравить его с днем рождения. Трогательная встреча отца и сына вызвала умиление у всех, кто ее наблюдал. Гордон позвал сына к себе, сказав: "Сань, ну иди ко мне!" — а затем воскликнул: "Артист растет!"
Александр Гордон с сыном Александром. Фото: кадр из программы "Мужское/Женское"
Дмитрий Дюжев присоединился к списку отцов, назвавших сыновей своим именем. Но это также произошло не по его желанию. Второй сын Дмитрия и его жены Татьяны, родившийся 26 января 2015 года, получил имя Дмитрий благодаря супруге актера.
Тогда старший сын, шестилетний Иван, поддержал это решение, и у Дюжева не осталось выбора, кроме как послушаться семью.
Дмитрий Дюжев. Фото: кадр из программы "Вечерний Ургант"
Сеня + Лиана = Селин
Необычным именем может похвастаться и внучка певицы Валерии. 1 января 2021 года у младшего сына Валерии, Арсения, и его жены Лианы родилась дочь Селин. Имя девочки является комбинацией имен родителей: Сеня + Лиана = Селин.
23 апреля этого года у Валерии родился второй внук, названный Мироном.
Валерия с внучкой Селин. Фото: соцсети Валерии
Владимир Кристовский поблагодарил Уму Турман за дочь
А вот лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский назвал дочь не в честь жены, мамы или другой родственницы, а в честь женщины, повлиявшей на его жизнь.
Пять лет назад Кристовский посвятил пост в соцсетях актрисе Уме Турман по случаю ее 50-летия.
Владимир Кристовский. Фото: соцсети Владимира Кристовского
Кристовский выразил благодарность актрисе за вдохновение, которое она оказала на него и на его творчество, а также за то, что ее имя повлияло на название группы и имя его дочери. Ума — именно так зовут одну из дочерей Владимира.
Сергей Шнуров назвал сына в честь поэта
В 2000 году у Сергея Шнурова, лидера группы "Ленинград", родился сын Аполлон (при крещении Павел). Свое имя он получил не в честь древнегреческого бога любви, а в честь поэта Аполлона Григорьева.
Сергей Шнуров. Фото: Global Look Press
Сын Шнурова, как и отец, занимается творчеством, но не музыкой, а живописью. В 2018 году в Санкт-Петербурге прошла первая выставка картин Аполлона-Павла Шнурова.
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