Не только Алла-Виктория: Ургант назвал дочь в честь бабушки, а Кристовский поблагодарил за дочку Уму Турман

У Урганта также есть младшая дочь — девятилетняя Валерия, названная в честь его мамы Валерии Киселевой. Девочке скоро исполнится семь лет. Валерия была непубличным человеком, практически никогда ничего не рассказывала о сыне в интервью. Она ушла из жизни 10 лет назад, и с тех пор в памятные дни Иван выкладывал в соцсетях ее фотографии с теплыми пожеланиями.

"Мама была очень скромным человеком. Она никогда не давала обо мне интервью и лишний раз старалась нигде не говорить, что она моя мама. Она просто очень гордилась мной и любила меня, так же, как я любил и люблю ее", — говорил Иван о своей матери.

Валерия появилась на свет в год ухода мамы Ивана. Он неоднократно признавался, что находит в дочери ее черты.

Дети Александра Гордона и Дмитрия Дюжева названы в их честь

В 2014 году телеведущий Александр Гордон женился на 18-летней студентке Нозе Абдулвасиевой. Их сын, названный Александром, стал вторым ребенком Гордона, носящим его имя. Также в честь ведущего была названа его внебрачная дочь Александра, рожденная от журналистки из Краснодара Елены Пашковой.

С ней Александр Гарриевич познакомился еще тогда, когда был женат на своей студентке Нине Щипиловой. Впоследствии он развелся с Ниной.

Гордон отметил, что никогда не настаивал на том, чтобы дети получали его имя, предоставляя этот выбор своим женам.

Однажды маленький Александр Александрович посетил своего отца на работе, в студии программы "Мужское/Женское", чтобы поздравить его с днем рождения. Трогательная встреча отца и сына вызвала умиление у всех, кто ее наблюдал. Гордон позвал сына к себе, сказав: "Сань, ну иди ко мне!" — а затем воскликнул: "Артист растет!"