Не выбирала, в какой семье родиться: дочь Киркорова — о детстве

Дочка поп-короля сцены Филиппа Киркорова пообщалась со своими подписчиками. Девочка никак не ожидала, что поклонники будут спрашивать у нее какие-то личные семейные моменты.

Особенно удивило 13-летнюю Аллу-Викторию то, что хейтеры посчитали ее несчастной. Девочка дала понять, что вполне довольна своей судьбой. Отец Аллы-Виктории не скупится на подарка для дочери, пишет " СтарХит ".

Также Филипп Бедросович заверил, что оставит все свои наряды и украшения именно ей, как наследнице. Кстати, у певца также есть и сын Мартин. Но мальчик держится в стороне от публичности.

В то время как его сестра уже пела на сцене. Отвечая на вопросы поклонников Алла-Виктория поразилась тому, что многие указывают ей на обеспеченную богатую жизнь под крылом у отца.

“Вы завидуете или что? Я же не выбирала, в какой семье родиться”, - ответила Алла-Виктория.

Не понравилось девочке и сравнение с детьми Аллы Пугачевой. Так, поклонники писали, что двойняшки Гарри и Лиза выглядят куда счастливее. На что дочка Филиппа Киркорова ответила деликатно, дав понять, что не интересуется семьей Примадонны.

Сам певец признавался, что заставляет детей помогать ему по дому. Они даже подрабатывают садовниками на большой загородной территории. Труд своих детей Филипп Бедросович оплачивает щедро.

Так что и Алла-Виктория, и Мартин сами зарабатывают себе на карманные расходы. В основном дочка певца тратит деньги на косметику и одежду.

Алла-Виктория дала понять, что одевается куда скромнее, чем ее отец. Она выбирает стиль, который нравится всем тинейджерам: толстовки, брюки оверсайз и кроссовки.