В каких условиях живет Алла-Виктория Киркорова?

Поклонники оправдали такой бардак в комнате Аллы-Виктории. Многие помнят себя в подростковом возрасте. Мало кто в 13 лет отличался любовью к порядку. Никаких отдельных предметов роскоши в комнате у дочери Филиппа Бедросовича нет. Разрешено только самое необходимое, никаких излишеств, пишет Super .

Алла-Виктория не скрывает, что иногда нарушает дисциплину в школе. Но звездный отец ее за это не ругает. Филипп понимает, что дети переживают переходный возраст по-разному.

Дочка артиста намекнула, что у нее было самое лучшее детство, когда речь зашла о двойняшках Гарри и Лизе. Алла-Виктория заверила, что никто не заставлял ее постоянно совершенствоваться в музыке, языках и в прочем. Именно поэтому дочка Киркорова могла просто наслаждаться детством.