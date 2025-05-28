В каких условиях живет Алла-Виктория Киркорова?

13-летняя дочка Филипп Киркорова Алла-Виктория в своем микроблоге рассказывала подписчикам о том, как ей живется в элитной школе-пансионате в Дубае. Она также показала свою комнату. Ее девочка делит с соседкой. Все достаточно скромно: в комнате есть две кровати и два рабочих мечта. Тут девочки спят, делают уроки, хранят личные вещи.
Пользователи Сети обратили внимание на творческий беспорядок в комнате у Аллы-Виктории. Всюду разбросаны вещи, из шкафа девочки достали набитый бельем ящик. Казалось, что они только-только рылись в шкафу в поискать чистой одежды.
Алла-Виктория поступила в элитную школу в Дубае. Фото: соцсети
Поклонники оправдали такой бардак в комнате Аллы-Виктории. Многие помнят себя в подростковом возрасте. Мало кто в 13 лет отличался любовью к порядку. Никаких отдельных предметов роскоши в комнате у дочери Филиппа Бедросовича нет. Разрешено только самое необходимое, никаких излишеств, пишет
Алла-Виктория не скрывает, что иногда нарушает дисциплину в школе. Но звездный отец ее за это не ругает. Филипп понимает, что дети переживают переходный возраст по-разному.
Дочка артиста намекнула, что у нее было самое лучшее детство, когда речь зашла о двойняшках Гарри и Лизе. Алла-Виктория заверила, что никто не заставлял ее постоянно совершенствоваться в музыке, языках и в прочем. Именно поэтому дочка Киркорова могла просто наслаждаться детством.
Комната Аллы-Виктории в элитной школе в Дубае. Фото: соцсети, скриншот
Ходили слухи, что детей Киркорова — Аллу-Викторию и Мартина — обижали в дубайской школе. Наследников артиста якобы травили сверстники из-за эпатажного отца и его бывшей жены Аллы Пугачевой.
Однако Алла-Виктория заявила, что она не выбирала, в какой семье ей родиться. И свое детство под крылом отца девочка считает лучшим. Филипп Бедросович старается приучать детей к самостоятельности. Они, к примеру, сами зарабатывают себе на карманные расходы. Он надеется, что в будущем она сами смогут себя обеспечивать.
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