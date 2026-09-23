Наследство Сергея Соседова: кому достанется квартира в Москве и авторские права критика

Критик Сергей Соседов никогда не был женат и не имел детей, поэтому при отсутствии завещания его имущество перейдет к ближайшим родственникам первой очереди — прежде всего, к матери Антонине Петровне.

Что известно о наследстве

Официальной информации о составе наследства Соседова на данный момент нет — сведения о завещании или оценке имущества после его смерти не публиковались.

Из публично известных активов можно назвать квартиру в Москве, где он с 2009 года жил вместе с матерью после смерти отца. Кроме того, у него остались авторские права и возможные доходы от телевизионной и журналистской деятельности.

Кому достанется

Поскольку Соседов не был женат и не имел детей, при отсутствии завещания наследование по закону перейдет к ближайшим родственникам первой очереди — прежде всего, к матери.

У критика также есть старший брат Владимир, с которым он, по его собственным словам, был в «разных возрастных категориях» и не поддерживал близкого общения.

Скромный быт

Несмотря на телевизионную известность, Соседов жил весьма скромно. Он признавался, что для комфортной жизни в Москве ему хватило бы 100 тысяч рублей в месяц, но тратил он значительно меньше.

Основной статьей расходов была еда, а одежду он носил «пока не будет дырявой». Своего жилья критик так и не приобрел: он откладывал деньги, но часть накоплений оказалась в банке, у которого впоследствии отозвали лицензию.