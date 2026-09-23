Мама Сергея Соседова сообщила, что он умер на операции: «Вызвали скорую»

О страшной новости сообщил продюсер Вадим Такменев, а мать критика Антонина Петровна дала первый комментарий, узнав о случившемся от продюсера.

Антонина Петровна призналась, что до сих пор не может прийти в себя от горя. По её словам, она узнала о трагедии от продюсера Виктора Николаевича, который позвонил ей из Якутии.

«Я никакая, как я могу себя чувствовать, он когда 21 в ночь улетел туда в Якутию, а сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали скорую, на операции умер, ужас какой-то. Нет, еще не привезли. Никто не верит, не может так быть. Я не думаю, что это выдумка, не могу я просто. Я ему говорила, зачем ты в такую даль едешь, ну работа, есть работа. Что я буду делать, ой господи. Ну как же так это все бывает», — рассказала Антонина Петровна.

Она также добавила, что до этого Сергей не жаловался на здоровье.

Трагедия произошла 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда Соседов приехал для участия в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока». По предварительным данным, критик шел на завтрак, упал с лестницы и ударился головой. В результате падения у него развился отек мозга, и врачи не смогли его спасти.

По информации Mash, падение могло быть вызвано оторвавшимся тромбом, который образовался из-за длительного перелета в Якутию. Продюсер Сергей Дворцов также подтвердил, что причиной смерти стал тромб: «Умер он скоропостижно, насколько я знаю: пришел со съемок, стало плохо, врачи скорой не спасли. Вроде бы несчастный случай. Сказали, да. Тромб».

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве в семье милиционера и инженера-связиста. Он окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом в 1996 году.

Широкую известность ему принесла программа «Акулы пера» на ТВ-6 в конце 1990-х, где он прославился острыми и провокационными вопросами. Позже он был постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а с 2021 года вел ток-шоу «За гранью».