Причиной смерти Сергея Соседова стал оторвавшийся тромб

Журналист Сергей Соседов. Фото: КП/Борис Кудрявов

Именно это, по данным Mash, стал причиной падения критика с лестницы в отеле Нерюнгри — он шел на завтрак и внезапно потерял сознание.

Проблемы с сердцем у Соседова были давно, и еще за неделю до поездки в Якутию он жаловался близким на плохое самочувствие. Длительный перелет, вероятно, усугубил ситуацию и спровоцировал тромбоз.

Когда тромб оторвался, критик упал и ударился головой. Именно этот момент стал роковым — спасти его не удалось.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом, прославился как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, а позже стал постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ.

С 2021 года вел ток-шоу «За гранью». Соседов жил с матерью и заботился о ней после смерти отца.

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