Причиной смерти Сергея Соседова стал оторвавшийся тромб

Проблемы с сердцем у Соседова были давно, и еще за неделю до поездки в Якутию он жаловался близким на плохое самочувствие. Длительный перелет, вероятно, усугубил ситуацию и спровоцировал тромбоз.

Когда тромб оторвался, критик упал и ударился головой. Именно этот момент стал роковым — спасти его не удалось.

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом, прославился как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, а позже стал постоянным членом жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ.

С 2021 года вел ток-шоу «За гранью». Соседов жил с матерью и заботился о ней после смерти отца.