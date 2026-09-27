Наряды недели: Малышева в стиле Клеопатры, элегантная Гусева в белом и Долина в сложносочиненном костюме

Одним из самых запоминающихся событий недели, безусловно, стала премьера программы «Музыка чувств, поэзия сердца. Анна Егоян и Игорь Крутой».

На этом концерте в унисон с музыкой Игоря Яковлевича звучали стихи о дружбе, любви, жизни и окружающем мире. Так, публика вспомнила произведения Шекспира, Лермонтова, Ахматовой, Ахмадулиной, Тушновой, Евтушенко, Асадова, Рождественского, Дементьева и других ушедших поэтов. И с удовольствием послушала и стихи современных авторов: Михаила Гуцериева, самой Анны Егоян.

Игорь Крутой в классическом костюме и Анна Егоян в длинном красном платье

В поэтическую программу органично вплелись песня «Зонтик» в исполнении Игоря Крутого, композиция «Только позови» Виктории Черенцовой и танго Анны Егоян и Алексея Романчука.

Страстность танца Анны словно отражало ее приталенной длинное вечернее платье и такого же цвета высокие перчатки. Несмотря на дерзкое декольте, наряд выглядел весьма элегантно. И поэтому на снимке с Игорем Крутым, надевшим классический черный костюм с бабочкой, Анна смотрелась очень органично.