Наряды недели: Малышева в стиле Клеопатры, элегантная Гусева в белом и Долина в сложносочиненном костюме

Одним из самых запоминающихся событий недели, безусловно, стала премьера программы «Музыка чувств, поэзия сердца. Анна Егоян и Игорь Крутой».
На этом концерте в унисон с музыкой Игоря Яковлевича звучали стихи о дружбе, любви, жизни и окружающем мире. Так, публика вспомнила произведения Шекспира, Лермонтова, Ахматовой, Ахмадулиной, Тушновой, Евтушенко, Асадова, Рождественского, Дементьева и других ушедших поэтов. И с удовольствием послушала и стихи современных авторов: Михаила Гуцериева, самой Анны Егоян.
Игорь Крутой в классическом костюме и Анна Егоян в длинном красном платье
В поэтическую программу органично вплелись песня «Зонтик» в исполнении Игоря Крутого, композиция «Только позови» Виктории Черенцовой и танго Анны Егоян и Алексея Романчука.
Страстность танца Анны словно отражало ее приталенной длинное вечернее платье и такого же цвета высокие перчатки. Несмотря на дерзкое декольте, наряд выглядел весьма элегантно. И поэтому на снимке с Игорем Крутым, надевшим классический черный костюм с бабочкой, Анна смотрелась очень органично.
Анна Егоян и Игорь Крутой. Фото: Анна Темерина
В Елене Малышевой есть что-то от Клепатры
Елена Малышева, также посетившая концерт, очевидно, вдохновлялась образом Клеопатры. Для появления на мероприятии она выбрала блузку нежно-голубого цвета с длинными рукавами, украшенными перьями, и каемкой, напоминающей древнегипетский рисунок.
Горловина блузки, которую Елена надела в сочетании с брюками, также отсылала всех желающих в Древний Египет. Образ дополнила сумочка ведущей.
И, безусловно, по-настоящему яркой эту неделю сделала премьера фильма «Романовы: преданность и предательство», рассказывающая о последних четырех годах царя Николая II и его семьи.
Елена Малышева. Фото: Анна Темерина
Виталий Кищенко в синем
Главную роль исполнил актер Виталий Кишенко. Это один из самых закрытых для интервью и светских событий артистов в нашем кинематографе. Но для премьеры фильма о семье Николая второго сделал исключение.
На Виталии – темно-синий пиджак и такого же цвет брюки, а под ним – светло-синий пуловер с треугольным вырезом.
Виталий Кищенко. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»
Екатерина Гусева и Лариса Долина в белом
Также в фильме – роль любимой женщины князя Михаила Александровича Натальи Брасовой - сыграла Екатерина Гусева. Для выхода в свет она выбрала приталенный белый пиджак в сочетании с такого же цвета длинной юбкой. Шею артистки украсил чокер.
Екатерина Гусева. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»
Во всем белом на мероприятие пришла и Лариса Долина. Для выхода в свет она выбрала сложносочиненный брючный костюм, чем-то напоминающий медицинский халат.
Лариса Долина. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»
Демократичные Дмитрий Дюжев и Николай Валуев
Образ Григория Распутина в фильме о Романовых воплотил актер Дмитрий Дюжев. На нем – свитер цвета мокрого асфальта на замке и горчичные брюки с яркими коричневыми ботинками.
А вот боксер и политик Николай Валуев, посетивший премьеру фильма, выбрал демократичный стиль: джинсовую куртку, джинсы и бирюзовую рубашку. Рядом с этими гигантами большой политики, искусства и спорта Екатерина Гусева смотрится настоящей Дюймовочкой.
Николай Валуев, Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»
А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!
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