Наряды недели: Малышева в стиле Клеопатры, элегантная Гусева в белом и Долина в сложносочиненном костюме

Екатерина Гусева. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»

Какие образы выбирали звезды на ушедшей неделе.

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Одним из самых запоминающихся событий недели, безусловно, стала премьера программы «Музыка чувств, поэзия сердца. Анна Егоян и Игорь Крутой».

На этом концерте в унисон с музыкой Игоря Яковлевича звучали стихи о дружбе, любви, жизни и окружающем мире. Так, публика вспомнила произведения Шекспира, Лермонтова, Ахматовой, Ахмадулиной, Тушновой, Евтушенко, Асадова, Рождественского, Дементьева и других ушедших поэтов. И с удовольствием послушала и стихи современных авторов: Михаила Гуцериева, самой Анны Егоян.

Игорь Крутой в классическом костюме и Анна Егоян в длинном красном платье

В поэтическую программу органично вплелись песня «Зонтик» в исполнении Игоря Крутого, композиция «Только позови» Виктории Черенцовой и танго Анны Егоян и Алексея Романчука.

Страстность танца Анны словно отражало ее приталенной длинное вечернее платье и такого же цвета высокие перчатки. Несмотря на дерзкое декольте, наряд выглядел весьма элегантно. И поэтому на снимке с Игорем Крутым, надевшим классический черный костюм с бабочкой, Анна смотрелась очень органично.

Анна Егоян и Игорь Крутой. Фото: Анна Темерина

В Елене Малышевой есть что-то от Клепатры

Елена Малышева, также посетившая концерт, очевидно, вдохновлялась образом Клеопатры. Для появления на мероприятии она выбрала блузку нежно-голубого цвета с длинными рукавами, украшенными перьями, и каемкой, напоминающей древнегипетский рисунок.

Горловина блузки, которую Елена надела в сочетании с брюками, также отсылала всех желающих в Древний Египет. Образ дополнила сумочка ведущей.

И, безусловно, по-настоящему яркой эту неделю сделала премьера фильма «Романовы: преданность и предательство», рассказывающая о последних четырех годах царя Николая II и его семьи.

Елена Малышева. Фото: Анна Темерина

Виталий Кищенко в синем

Главную роль исполнил актер Виталий Кишенко. Это один из самых закрытых для интервью и светских событий артистов в нашем кинематографе. Но для премьеры фильма о семье Николая второго сделал исключение.

На Виталии – темно-синий пиджак и такого же цвет брюки, а под ним – светло-синий пуловер с треугольным вырезом.

Виталий Кищенко. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»

Екатерина Гусева и Лариса Долина в белом

Также в фильме – роль любимой женщины князя Михаила Александровича Натальи Брасовой - сыграла Екатерина Гусева. Для выхода в свет она выбрала приталенный белый пиджак в сочетании с такого же цвета длинной юбкой. Шею артистки украсил чокер.

Екатерина Гусева. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»

Во всем белом на мероприятие пришла и Лариса Долина. Для выхода в свет она выбрала сложносочиненный брючный костюм, чем-то напоминающий медицинский халат.

Лариса Долина. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»

Демократичные Дмитрий Дюжев и Николай Валуев

Образ Григория Распутина в фильме о Романовых воплотил актер Дмитрий Дюжев. На нем – свитер цвета мокрого асфальта на замке и горчичные брюки с яркими коричневыми ботинками.

А вот боксер и политик Николай Валуев, посетивший премьеру фильма, выбрал демократичный стиль: джинсовую куртку, джинсы и бирюзовую рубашку. Рядом с этими гигантами большой политики, искусства и спорта Екатерина Гусева смотрится настоящей Дюймовочкой.

Николай Валуев, Екатерина Гусева и Дмитрий Дюжев. Фото: пресс-служба фильма «Романовы: преданность и предательство»

А какой из этих нарядов выбрали бы вы? Делитесь в комментариях!

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