Наряды недели: Чеботина в дерзком рокерском стиле, Варум в шляпке и Алсу в алом жакете с декольте

Одним из самых ярких событий уходящей недели, безусловно, стал фестиваль «Новая волна» в Казани. Он проходит по инициативе Игоря Крутого.
Как правило, туда приезжают представители элиты нашей эстрады. Не только чтобы порадовать зрителей своими выступлениями, но и необычными нарядами.
Анжелика Варум в розовом
В рамках «Новой волны» в столице Татарстана прошел юбилейный вечер Раймонда Паулза, правда, без самого виновника торжества. Хотя от этого мероприятие не стало менее теплым и трогательным.
Воспоминания о работе с мэтром настолько захлестнули Анжелику Варум, что она расплакалась на сцене на репетиции своего выступления. Певицу утешал ее муж Леонид Агутин.
На вечере Раймонда Паулса Анжелика выступила в розовой блузке с треугольным вырезом и такого же цвета расклешенных брюках. Образ артистки дополнила элегантная черная шляпка с розовой лентой.
На одной руке Анжелики – часы, на другой – браслет. Анжелика Варум – это как всегда воплощение женственности.
Анжелика Варум. Фото: Global Look Press
Леонтьев со ставкой на эпатаж, а Севиль – на классику
Много шума на юбилейном вечере Раймонда Паулса наделало и выступление Валерия Леонтьева и певицы Севиль. Валерий Яковлевич не изменяет себе и в 77 лет.
На нем, как и в молодости, - черная футболка, короткий пиджак со стразами, украшенный многочисленными блестящими заклепками и брюки с лампасами. Фишкой образа артиста является широкий ремень с золотыми фигурками.
Севиль же для выступления на вечере Раймонда Паулса предпочла черное корсетное платье по фигуре. На руке у артистки – браслет.
Севиль и Валерий Леонтьев. Фото: Global Look Press
Люся Чеботина в дерзком рокерском стиле
В рамках фестиваля «Новая волна» по-настоящему зажгла и певица Люся Чеботина.
Для своего концертного номера артистка выбрала топ с металлическим декором и ассиметричным вырезом, открывающим вид на ее пышные формы, а также брюки с зубчатыми краями. Образ – в дерзком рокерском стиле!
Люся Чеботина. Фото: Global Look Press
Разные декольте Алсу и Анны Асти
А вот от всегда сдержанной и скромной певицы Алсу редко ждешь дерзости и эпатажа, что она и подтвердила в один из своих выходов на фестивале «Новая волна». Правда, певица все-таки решилась на декольте.
Она надела алый укороченный жакет с глубоким V-образным вырезом, под которым был спрятан топ такого же цвета, и расклешенные брюки с широким поясом на талии. Еще больше женственности образу Алсу придали крупные белые серьги-цветы.
Алсу. Фото: Михаил Фролов/ «Комсомольская правда»
На одном из светских мероприятий фестиваля Анна Асти появилась в укороченном смокинге с атласными лацканами и V-образным вырезом. Этот «мужской жакет» Анна органично соединила с длинной юбкой по фигуре.
Шею певицы украсила серебряная подвеска. Очень необычный и продуманный образ, соединяющий в себе элементы «Инь» и «Янь».
Анна Асти. Фото: Global Look Press
А какой из представленных образов понравился вам больше всего? Делитесь в комментариях!
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