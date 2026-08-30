Наряды недели: Чеботина в дерзком рокерском стиле, Варум в шляпке и Алсу в алом жакете с декольте

Одним из самых ярких событий уходящей недели, безусловно, стал фестиваль «Новая волна» в Казани. Он проходит по инициативе Игоря Крутого.

Как правило, туда приезжают представители элиты нашей эстрады. Не только чтобы порадовать зрителей своими выступлениями, но и необычными нарядами.

Анжелика Варум в розовом

В рамках «Новой волны» в столице Татарстана прошел юбилейный вечер Раймонда Паулза, правда, без самого виновника торжества. Хотя от этого мероприятие не стало менее теплым и трогательным.

Воспоминания о работе с мэтром настолько захлестнули Анжелику Варум, что она расплакалась на сцене на репетиции своего выступления. Певицу утешал ее муж Леонид Агутин.

На вечере Раймонда Паулса Анжелика выступила в розовой блузке с треугольным вырезом и такого же цвета расклешенных брюках. Образ артистки дополнила элегантная черная шляпка с розовой лентой.

На одной руке Анжелики – часы, на другой – браслет. Анжелика Варум – это как всегда воплощение женственности.