Любовь звезды "Мастера игры" Бориса Дергачева: жена, отпускающая его в баню, и двухлетний сын из вещего сна

В шоу "Мастер игры" на канале ТНТ раскрыли еще одного темного — актера и режиссера Бориса Дергачева. Пять человек за круглым столом проголосовало против ведущего и иллюзиониста Илью Ларионова, еще столько же — против Бориса.
Борис Дергачев против Евгения Ершова
Решающее слово оказалось за другим темным, блогером и бойцом MMA Евгением Ершовым. И Евгений решил вывести из игры своего коллегу по цеху и тем самым избавиться от сильного соперника.
Причем ранее все темные заключили договор, что не будут голосовать друг против друга. Но Евгений Ершов нарушил его…
Уходил Борис красиво. Участники проекта поблагодарили его за виртуозную и честную игру. А когда черный автомобиль с Дергачевым тронулся с места, подняли вверх черные перья.
Однажды сам актер придумал этот ход. Когда шоу покидает кто-то из светлых, все поднимают палочки вверх. Как в фильме о Гарри Поттере, когда умирал кто-то из добрых волшебников. Жест с черными перьями многое сказал об отношении к Борису в команде.
Тем временем в комментариях Ершова хейтят все кому не лень. А Борису Дергачеву чуть ли не признаются в любви. Типичная женская психология, которую порой можно охарактеризовать строчками Шекспира: "Она его за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним".
Кто жена Бориса Дергачева и как он с ней познакомился
Впрочем, женщины всех возрастов, ловить вам нечего. Борис любит свою жену — актрису Анну Могуеву. К слову, она старше 34-летнего супруга на четыре года, но разница, конечно, незначительна.
По словам Бориса, с будущей женой он был знаком лет 15 и дружил с ней. Они вместе учились в театральном институте в Саратове, виделись в общей компании. Но однажды посмотрели друг на друга другими глазами.
Борис Дергачев. Фото: Global Look Press
"Мы видели, как другие люди строили и разрушали свои отношения. Думаю, мы повзрослели и в какой-то момент увидели друг в друге то, чего нам не хватало", — признавался Борис Дергачев в одном из своих интервью.
Про прошлые отношения актер и режиссер не распространяется. Как он сам выражается, пусть все и останется в прошлых браках.
Свои отношения влюбленные актеры узаконили не сразу. На этот шаг они пошли, когда ждали ребенка.
Сын из вещего сна
"И вот уже на довольно внушительном сроке, месяцев шесть, мы отправились в МФЦ. Была зима, мы в куртках, шапках сидели и ждали, когда женщина-служащая зарегистрирует наш брак. Даже фотосессия, снятая на телефон, на память осталась", — рассказывал Борис в одном из своих интервью.
Весной 2023 года у Бориса Дергачева и его супруги родился сын Мирон. Анна Могуева признавалась, что изначально пара мечтала о девочке. Но однажды Анне приснился вещий сон. Мальчик в этом сновидении сказал: "Мама, меня зовут Мирон". И вопрос об имени для ребенка больше не поднимался.
В интервью Борис рассказал, что ночные дежурства с младенцем стали для него сложным испытанием.
По словам актера и режиссера, он спал урывками, а утром ехал на съемочную площадку. Чтобы оставаться на связи с семьей, он иногда брал жену и ребенка с собой на съемки.
Борис Дергачев с женой. Фото: Global Look Press
"Привезла его в баню с завязанными глазами, а сама уехала"
В своей супруге Анне артист души не чает. Она проявляет женскую мудрость, считая, что не стоит постоянно держать любимого человека рядом с собой. Поэтому пара может спокойно провести выходные раздельно.
Анна — с подругами, а Борис — с друзьями в бане.
"Вот я в прошлом году Боре сделала сюрприз на день рождения. Сказала ему, что у нас будет романтический вечер, а сама собрала в бане всех его друзей. Привезла его туда с завязанными глазами и уехала", — рассказывала Анна в одном из своих интервью.
У Анны Могуевой, несомненно, есть чему поучиться другим женщинам.
Справка
Борис Олегович Дергачев — российский актер театра и кино, режиссер. Родился 13 апреля 1991 года в Энгельсе.
В детстве ходил в музыкальную школу, пел в хоре, играл в КВН. После окончания школы поступил в Театральный институт Саратовской государственной консерватории имени Собинова, который окончил в 2010 году. Спустя два года окончил ГИТИС, мастерскую Валерия Беляковича. Служит в "Электротеатре Станиславский".
Известен по ролям в фильмах и сериалах "Триада", "Ольга", "Фитнес", "Команда Б" и многим другим проектам.
Как режиссер снял фильмы и сериалы "Однушка", "Праздники", "Как друзья Захара женили", "Макрон".
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