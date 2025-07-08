Любовь звезды "Мастера игры" Бориса Дергачева: жена, отпускающая его в баню, и двухлетний сын из вещего сна

В шоу "Мастер игры" на канале ТНТ раскрыли еще одного темного — актера и режиссера Бориса Дергачева. Пять человек за круглым столом проголосовало против ведущего и иллюзиониста Илью Ларионова, еще столько же — против Бориса.

Борис Дергачев против Евгения Ершова

Решающее слово оказалось за другим темным, блогером и бойцом MMA Евгением Ершовым. И Евгений решил вывести из игры своего коллегу по цеху и тем самым избавиться от сильного соперника.

Причем ранее все темные заключили договор, что не будут голосовать друг против друга. Но Евгений Ершов нарушил его…

Уходил Борис красиво. Участники проекта поблагодарили его за виртуозную и честную игру. А когда черный автомобиль с Дергачевым тронулся с места, подняли вверх черные перья.

Однажды сам актер придумал этот ход. Когда шоу покидает кто-то из светлых, все поднимают палочки вверх. Как в фильме о Гарри Поттере, когда умирал кто-то из добрых волшебников. Жест с черными перьями многое сказал об отношении к Борису в команде.

Тем временем в комментариях Ершова хейтят все кому не лень. А Борису Дергачеву чуть ли не признаются в любви. Типичная женская психология, которую порой можно охарактеризовать строчками Шекспира: "Она его за муки полюбила, а он ее — за сострадание к ним".

Кто жена Бориса Дергачева и как он с ней познакомился

Впрочем, женщины всех возрастов, ловить вам нечего. Борис любит свою жену — актрису Анну Могуеву. К слову, она старше 34-летнего супруга на четыре года, но разница, конечно, незначительна.

По словам Бориса, с будущей женой он был знаком лет 15 и дружил с ней. Они вместе учились в театральном институте в Саратове, виделись в общей компании. Но однажды посмотрели друг на друга другими глазами.