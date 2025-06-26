Участница 'Мастера игры' Мариам Тилляева: "У меня сейчас классные отношения, сколько можно мусолить бывшего?"

Внучка первого президента Узбекистана и популярный блогер Мариам Тилляева принимает участие в реалити-шоу "Мастер игры" на ТНТ.
Несмотря на то что это ее первое шоу, она ярко включилась в игру.
В интервью она рассказала о проекте, а также поделилась личным.
"Моя семья давно поняла, что я выбираю свой путь"
— Мариам, вы внучка первого президента Узбекистана. Поделитесь, пожалуйста, почему согласились принять участие в шоу "Мастер игры"? Это ваше первое участие в реалити, зачем вам это было нужно?
— Да, это первое реалити в моей жизни. Я пошла туда ради эксперимента.
Мне мне было интересно выйти из зоны комфорта, посмотреть на себя в таких необычных условиях и просто прожить эту историю.
Это совсем не про статус или амбиции, скорее про опыт и любопытство.
— Как к вашему участию в проекте отнеслись ваши родные?
— Спокойно. Моя семья давно поняла, что я выбираю свой путь и свои правила.
Конечно, всем было интересно, что за проект, как все будет. Но в целом у нас доверительные отношения, никто не драматизировал.
— В одном из выпусков вы сказали, что с детства в вашем окружении были охранники и каждый человек воспринимался как угроза. Сохранилось ли у вас это ощущение? Воспринимали ли вы как угрозу участников "Мастера игры"?
— Это ощущение не уходит полностью. Оно просто трансформируется. Но на проекте я скорее наблюдала, чем боялась.
Интереснее было понимать, кто что из себя представляет, а не ждать подвоха.
Мариам Тилляева. Фото: телеканал ТНТ
"Последние серии я уже сидела на собранных чемоданах"
— Как вы переживали ситуацию, когда один из участников может не проснуться? Боялись ли того, что даже если за вас не проголосуют за круглым столом, то могут "убить" ночью?
— Конечно, было напряжение: атмосфера там правда давит. В какой-то момент начинаешь думать, что и правда можешь не проснуться.
Это создает острые ощущения, особенно под утро. Но именно в этом и был азарт. Последние серии я уже сидела на собранных чемоданах.
— Опасались ли реально экстрасенсов?
— Я не верю в экстрасенсов. И говорила об этом не раз — я верю в Бога.
За ребятами, конечно, было интересно понаблюдать. Но чтобы сказать, что кто-то в нашем шоу был прям сильным, — нет.
— Почему в пятом выпуске вы все-таки решились выступить против Натальи Рудовой? У вас вроде складывались неплохие отношения.
— Да, мы хорошо общались, но в игре не всегда можно руководствоваться только личными симпатиями.
Я видела в ней сильного игрока. И со второй серии видела темного. А в какой-то момент во мне проснулся азарт. Захотелось по-настоящему играть, рисковать.
Мариам Тилляева и Наталья Рудова во время голосования на шоу "Мастер игры". Фото: телеканал ТНТ
"Лепс выбрал Аврору за ее яркость и харизму"
— А каково ваше мнение об Авроре Кибе? Как вы думаете, почему Григорий Лепс выбрал ее?
— Аврора — человек с очень яркой энергетикой. Думаю, Лепс выбрал ее именно за эту силу и харизму.
В ней есть что-то нежное, сильное и очень живое одновременно.
— Кто работал над вашими образами, когда все участники выходили на голосование за круглым столом?
— Образы я продумывала сама, иногда советовалась с костюмерами. Им очень нравился мой креатив. А мне хотелось, чтобы мои наряды передавали мое состояние и настроение.
Это тоже был способ говорить, даже молча.
Мариам Тилляева. Фото: телеканал ТНТ
"Мне нравится, когда мужчина может меня рассмешить, когда у него стержень"
— Вы в одном из интервью сказали, что "Хороший парень — это не мое". После ситуации с вашим бывшим молодым человеком ваше отношение к мужчинам изменилось?
Какого человека вы бы хотели видеть рядом с собой?
— Ой, ребят, я сейчас в новых, классных для меня отношениях. Серьезно, сколько можно мусолить бывшего? Все уже прожито. Мне нравится, когда мужчина может меня рассмешить, когда у него есть стержень.
Я за нормальное мужское, не мачизм, а спокойную силу. Арно пришел в мою жизнь и просто одним своим существованием показал, что все мои прошлые рассуждения — это, как он говорит, были мысли обиженной маленькой девочки.
Иронично, конечно, учитывая, что я его старше и выше на парочку сантиметров. Но он умеет держать пространство так, что ты рядом с ним можешь быть кем угодно — даже этой самой маленькой девочкой.
— Что сейчас происходит в вашей личной жизни?
— Личное остается непубличным. А все, что я готова показывать, можно увидеть у меня в соцсетях.
Там между строк иногда больше, чем кажется.
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