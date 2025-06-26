Участница 'Мастера игры' Мариам Тилляева: "У меня сейчас классные отношения, сколько можно мусолить бывшего?"

Внучка первого президента Узбекистана и популярный блогер Мариам Тилляева принимает участие в реалити-шоу "Мастер игры" на ТНТ.

Несмотря на то что это ее первое шоу, она ярко включилась в игру.

В интервью она рассказала о проекте, а также поделилась личным.

"Моя семья давно поняла, что я выбираю свой путь"

— Мариам, вы внучка первого президента Узбекистана. Поделитесь, пожалуйста, почему согласились принять участие в шоу "Мастер игры"? Это ваше первое участие в реалити, зачем вам это было нужно?

— Да, это первое реалити в моей жизни. Я пошла туда ради эксперимента.

Мне мне было интересно выйти из зоны комфорта, посмотреть на себя в таких необычных условиях и просто прожить эту историю.

Это совсем не про статус или амбиции, скорее про опыт и любопытство.

— Как к вашему участию в проекте отнеслись ваши родные?

— Спокойно. Моя семья давно поняла, что я выбираю свой путь и свои правила.

Конечно, всем было интересно, что за проект, как все будет. Но в целом у нас доверительные отношения, никто не драматизировал.

— В одном из выпусков вы сказали, что с детства в вашем окружении были охранники и каждый человек воспринимался как угроза. Сохранилось ли у вас это ощущение? Воспринимали ли вы как угрозу участников "Мастера игры"?

— Это ощущение не уходит полностью. Оно просто трансформируется. Но на проекте я скорее наблюдала, чем боялась.

Интереснее было понимать, кто что из себя представляет, а не ждать подвоха.