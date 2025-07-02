В Сети хейтят Евгения Ершова после 'Мастера игры': "Я тебя породил, я тебя и уберу"

Шоу "Мастер игры" продолжает набирать обороты. И в новой серии, похоже, будет жарко. Так, двое темных — актер и режиссер Борис Дергачев и боец MMA и блогер Евгений Ершов — вступили в открытое противостояние друг с другом. Хотя по логике они должны держаться вместе.
Темный против темного
Однако Евгений выбрал стратегию, которая кажется странной большинству зрителей. Он открыто заговорил о том, что Борис темный. Вероятно, так он хочет обеспечить себе алиби любыми путями. Мол, темный же не будет голосовать против своего коллеги по цеху.
Оппонент тоже не остался в долгу. Так, Борис привел ряд доказательств, что на самом деле темный — Ершов.
На защиту блогера встали самые молодые участники проекта — актеры Леон Кемстач и Денис Власенко, блогер Мариам Тилляева. А вот юморист Игорь Чехов выступил против него.
Борис Дергачев. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"
В Сети посчитали поступок Евгения Ершова аморальным и устроили ему публичную порку. Вот что пользователи Интернета пишут о нем.
"Я не лаком шитый"
channel33619200: "Ершов — очень мерзкий тип".
Diana: "Ершов как крыса поступает ради денег, ну классно теперь еще одного светлого убьют, Игоря".
Валькирия: "Молодежь вообще не имеет своего мнения, стадо бесхребетное, ими даже Ершов может руководить. Как можно было воспитать таких "людей". Либо в семье их ничему не учили, либо система образования ЕГЭ сделали свое дело".
channel63889000: "Просто слабые личности, им проще как овцам следовать за кем-то. Ну и, наверное, боятся Ершова, все же, думаю, они догадываются, что он темный".
channel26738066: "Денис такой говорит: "Я не верю, что Женя темный". Ха-ха-ха. Как же этих малышей легко обвести вокруг пальца".
channel38204615: "Ершов — дно, в какой раз убеждаюсь. И в "Cокровищах императора" дном себя показал, а сейчас еще и подтвердил".
channel56379307: ″Я не лаком шитый″ — эта фраза станет крылатой благодаря Жене. Вангую..."
Евгений Ершов. Фото: Global Look Press
Elena Revenclaw: "Ершов говорит: "Я тебя создал, я тебя и уберу". Кажется, он забыл, что Борис был изначально темным. Борис вел свою игру блестяще.
Но в одном он точно прокололся: в том, что когда-то выбрал Ершова. Жду эпичный момент, когда все проголосуют против Ершова".
Оля ля: "Если выбирать между Женей и Борисом, то мне в игре больше симпатизирует Женя.
Да, может, он более мерзкий, но с ним игра интереснее, чем с Борисом. Так что в надежде, что сначала вылетит Борис".
Юлия: "Ну Ершов, ну жук".
channel56379307: "Как же мне нравится Ершов. Умный, хитрый. И смешит постоянно! Сложно понять его логику... Но страшно интересно!"
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