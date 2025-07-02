В Сети хейтят Евгения Ершова после 'Мастера игры': "Я тебя породил, я тебя и уберу"

Евгений Ершов. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"

Блогер выступил против своего коллеги по лагерю Бориса Дергачева. И этим навлек на себя гнев зрителей. Они называют Евгения разными словами.

Содержание

Шоу "Мастер игры" продолжает набирать обороты. И в новой серии, похоже, будет жарко. Так, двое темных — актер и режиссер Борис Дергачев и боец MMA и блогер Евгений Ершов — вступили в открытое противостояние друг с другом. Хотя по логике они должны держаться вместе.

Темный против темного

Однако Евгений выбрал стратегию, которая кажется странной большинству зрителей. Он открыто заговорил о том, что Борис темный. Вероятно, так он хочет обеспечить себе алиби любыми путями. Мол, темный же не будет голосовать против своего коллеги по цеху.

Оппонент тоже не остался в долгу. Так, Борис привел ряд доказательств, что на самом деле темный — Ершов.

На защиту блогера встали самые молодые участники проекта — актеры Леон Кемстач и Денис Власенко, блогер Мариам Тилляева. А вот юморист Игорь Чехов выступил против него.

Борис Дергачев. Фото: кадр из шоу "Мастер игры"

В Сети посчитали поступок Евгения Ершова аморальным и устроили ему публичную порку. Вот что пользователи Интернета пишут о нем.

"Я не лаком шитый"

channel33619200: "Ершов — очень мерзкий тип".

Diana: "Ершов как крыса поступает ради денег, ну классно теперь еще одного светлого убьют, Игоря".

Валькирия: "Молодежь вообще не имеет своего мнения, стадо бесхребетное, ими даже Ершов может руководить. Как можно было воспитать таких "людей". Либо в семье их ничему не учили, либо система образования ЕГЭ сделали свое дело".

channel63889000: "Просто слабые личности, им проще как овцам следовать за кем-то. Ну и, наверное, боятся Ершова, все же, думаю, они догадываются, что он темный".

channel26738066: "Денис такой говорит: "Я не верю, что Женя темный". Ха-ха-ха. Как же этих малышей легко обвести вокруг пальца".

channel38204615: "Ершов — дно, в какой раз убеждаюсь. И в "Cокровищах императора" дном себя показал, а сейчас еще и подтвердил".

channel56379307: ″Я не лаком шитый″ — эта фраза станет крылатой благодаря Жене. Вангую..."

Евгений Ершов. Фото: Global Look Press

Elena Revenclaw: "Ершов говорит: "Я тебя создал, я тебя и уберу". Кажется, он забыл, что Борис был изначально темным. Борис вел свою игру блестяще.

Но в одном он точно прокололся: в том, что когда-то выбрал Ершова. Жду эпичный момент, когда все проголосуют против Ершова".

Оля ля: "Если выбирать между Женей и Борисом, то мне в игре больше симпатизирует Женя.

Да, может, он более мерзкий, но с ним игра интереснее, чем с Борисом. Так что в надежде, что сначала вылетит Борис".

Юлия: "Ну Ершов, ну жук".

channel56379307: "Как же мне нравится Ершов. Умный, хитрый. И смешит постоянно! Сложно понять его логику... Но страшно интересно!"

Читайте также:

Читайте также