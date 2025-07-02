В Сети хейтят Евгения Ершова после 'Мастера игры': "Я тебя породил, я тебя и уберу"

Шоу "Мастер игры" продолжает набирать обороты. И в новой серии, похоже, будет жарко. Так, двое темных — актер и режиссер Борис Дергачев и боец MMA и блогер Евгений Ершов — вступили в открытое противостояние друг с другом. Хотя по логике они должны держаться вместе.

Темный против темного

Однако Евгений выбрал стратегию, которая кажется странной большинству зрителей. Он открыто заговорил о том, что Борис темный. Вероятно, так он хочет обеспечить себе алиби любыми путями. Мол, темный же не будет голосовать против своего коллеги по цеху.

Оппонент тоже не остался в долгу. Так, Борис привел ряд доказательств, что на самом деле темный — Ершов.

На защиту блогера встали самые молодые участники проекта — актеры Леон Кемстач и Денис Власенко, блогер Мариам Тилляева. А вот юморист Игорь Чехов выступил против него.