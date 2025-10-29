Какое наследство оставил Роман Попов: дом возле усадьбы Архангельское, выставленный на продажу за 52 миллиона рублей

Роман Попов. Фото: кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Как выглядит особняк актера. Как снижалась цена на него.

Содержание

28 октября не стало актера, обаятельного стража закона Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова. В 2018 году у артиста диагностировали опухоль мозга, которую он сумел победить два года спустя.

Борьба Романа Попова с болезнью

Но в этом году страшная болезнь вернулась. Последние месяцы Роман практически лишился зрения и стал хуже дышать. Но еще пытался бороться за жизнь с помощью дорогостоящих препаратов.

Две недели назад Роман Попов впал в кому. А днем 28 октября сердце Мухича остановилось.

У актера осталась любимая жена Юлия, с которой он был знаком со школьной скамьи, и трое детей: 14-летний сын Федор, 12-летняя дочь Лиза и шестилетняя дочь Марта.

Как выглядит дом актера и его семьи

В 2024 году, незадолго до возникновения проблем со здоровьем, Роман провел экскурсию по своему трехэтажному таунхаусу, расположенному в районе знаменитого музея-усадьбы "Архангельское". Строительство и отделка заняли свыше двух лет. Причем актер вложил в проект не только все свои сбережения, но и душевные силы.

Получив ключи от дома два года назад, он непрерывно занимался внутренней отделкой. На площади 330 м² разместились три детские спальни, гостевая комната, просторная гостиная и функциональная кухня-столовая.

Особое внимание Роман уделил обеденной зоне, тщательно подбирая мощную вытяжку, производительную духовку и несколько холодильников. Как он пояснил в программе "Секрет на миллион": "Чтобы хватало нашей большой семье".

Обустраивая пространство, актер проявил себя настоящим семьянином, для которого благополучие родных — главный приоритет.

Роман Попов. Фото: Global Look Press

В интерьере читался практичный и жизнерадостный характер хозяина. Так, дверь в супружескую спальню открывалась только по отпечатку пальца. "Это чтобы дети не устраивали заплывы в джакузи", — с улыбкой пояснял Роман.

Просторная спальня включала гардеробную и выход в зимний сад, где планировалось разместить джакузи и розовые кусты. Каждый уголок в этом доме был согрет теплом и любовью.

За какую сумму продается дом Романа Попова

Однако судьба сыграла с семьей злую шутку. Дом пришлось выставить на продажу. Деньги требовались на лечение Романа. Объявление о продаже появилось в июле.

Просторный таунхаус в 300 кв. метров с пятью спальнями, тремя санузлами и террасой изначально оценили в 54 миллиона рублей. Однако покупателей не находилось, и за три месяца цену снижали трижды. Сейчас она достигает 52 миллионов рублей.

К моменту смерти Романа дом так и не обрел новых хозяев.

Предполагается, что жена актера Юлия хочет купить на вырученные от продажи дома деньги квартиру поменьше. Содержать такой особняк в престижном районе на зарплату педагога просто нереально.

Хотя, возможно, после ухода Романа его семья снимет объявление о продаже. Все-таки этот дом был хранителем их семейного счастья. Пусть и такого короткого!

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также