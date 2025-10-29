Какое наследство оставил Роман Попов: дом возле усадьбы Архангельское, выставленный на продажу за 52 миллиона рублей

28 октября не стало актера, обаятельного стража закона Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова. В 2018 году у артиста диагностировали опухоль мозга, которую он сумел победить два года спустя.
Борьба Романа Попова с болезнью
Но в этом году страшная болезнь вернулась. Последние месяцы Роман практически лишился зрения и стал хуже дышать. Но еще пытался бороться за жизнь с помощью дорогостоящих препаратов.
Две недели назад Роман Попов впал в кому. А днем 28 октября сердце Мухича остановилось.
У актера осталась любимая жена Юлия, с которой он был знаком со школьной скамьи, и трое детей: 14-летний сын Федор, 12-летняя дочь Лиза и шестилетняя дочь Марта.
Как выглядит дом актера и его семьи
В 2024 году, незадолго до возникновения проблем со здоровьем, Роман провел экскурсию по своему трехэтажному таунхаусу, расположенному в районе знаменитого музея-усадьбы "Архангельское". Строительство и отделка заняли свыше двух лет. Причем актер вложил в проект не только все свои сбережения, но и душевные силы.
Получив ключи от дома два года назад, он непрерывно занимался внутренней отделкой. На площади 330 м² разместились три детские спальни, гостевая комната, просторная гостиная и функциональная кухня-столовая.
Особое внимание Роман уделил обеденной зоне, тщательно подбирая мощную вытяжку, производительную духовку и несколько холодильников. Как он пояснил в программе "Секрет на миллион": "Чтобы хватало нашей большой семье".
Обустраивая пространство, актер проявил себя настоящим семьянином, для которого благополучие родных — главный приоритет.
Роман Попов. Фото: Global Look Press
В интерьере читался практичный и жизнерадостный характер хозяина. Так, дверь в супружескую спальню открывалась только по отпечатку пальца. "Это чтобы дети не устраивали заплывы в джакузи", — с улыбкой пояснял Роман.
Просторная спальня включала гардеробную и выход в зимний сад, где планировалось разместить джакузи и розовые кусты. Каждый уголок в этом доме был согрет теплом и любовью.
За какую сумму продается дом Романа Попова
Однако судьба сыграла с семьей злую шутку. Дом пришлось выставить на продажу. Деньги требовались на лечение Романа. Объявление о продаже появилось в июле.
Просторный таунхаус в 300 кв. метров с пятью спальнями, тремя санузлами и террасой изначально оценили в 54 миллиона рублей. Однако покупателей не находилось, и за три месяца цену снижали трижды. Сейчас она достигает 52 миллионов рублей.
К моменту смерти Романа дом так и не обрел новых хозяев.
Предполагается, что жена актера Юлия хочет купить на вырученные от продажи дома деньги квартиру поменьше. Содержать такой особняк в престижном районе на зарплату педагога просто нереально.
Хотя, возможно, после ухода Романа его семья снимет объявление о продаже. Все-таки этот дом был хранителем их семейного счастья. Пусть и такого короткого!
