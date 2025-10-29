Какое наследство оставил Роман Попов: дом возле усадьбы Архангельское, выставленный на продажу за 52 миллиона рублей

28 октября не стало актера, обаятельного стража закона Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки" Романа Попова. В 2018 году у артиста диагностировали опухоль мозга, которую он сумел победить два года спустя.

Борьба Романа Попова с болезнью

Но в этом году страшная болезнь вернулась. Последние месяцы Роман практически лишился зрения и стал хуже дышать. Но еще пытался бороться за жизнь с помощью дорогостоящих препаратов.

Две недели назад Роман Попов впал в кому. А днем 28 октября сердце Мухича остановилось.

У актера осталась любимая жена Юлия, с которой он был знаком со школьной скамьи, и трое детей: 14-летний сын Федор, 12-летняя дочь Лиза и шестилетняя дочь Марта.

Как выглядит дом актера и его семьи

В 2024 году, незадолго до возникновения проблем со здоровьем, Роман провел экскурсию по своему трехэтажному таунхаусу, расположенному в районе знаменитого музея-усадьбы "Архангельское". Строительство и отделка заняли свыше двух лет. Причем актер вложил в проект не только все свои сбережения, но и душевные силы.

Получив ключи от дома два года назад, он непрерывно занимался внутренней отделкой. На площади 330 м² разместились три детские спальни, гостевая комната, просторная гостиная и функциональная кухня-столовая.

Особое внимание Роман уделил обеденной зоне, тщательно подбирая мощную вытяжку, производительную духовку и несколько холодильников. Как он пояснил в программе "Секрет на миллион": "Чтобы хватало нашей большой семье".

Обустраивая пространство, актер проявил себя настоящим семьянином, для которого благополучие родных — главный приоритет.