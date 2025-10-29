Продюсер Громова — о Романе Попове: "Молодой парень, копил деньги, чтобы построить дом. Трое детишек"

Близкая приятельница ныне покойного Романа Попова рассказала о том, какими были последние дни актера. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" умер из-за рака. Болезнь вернулась к нему спустя семь лет. До этого у Попова была опухоль в мозге. Но на время Роману удалось добиться ремиссии. Однако спустя какое-то время у него случился рецидив. Опухоль стала множественной.

Какими были последние дни Попова

Продюсер компании "Киногром" Ирина Громова, которая близко дружила с Романом Поповым, заверила, что тот был человеком несгибаемой воли. Его болезнь и смерть, по словам приятельницы актера, несправедливость, которую им трудно принять. О Романе в последние дни заботилась его мама. Он приехал в родную Йошкар-Олу. Там же он проходил курс лечения. В перерывах между терапией Попов жил дома, где рядом были его близкие.

"Мы его в последний день видели, он говорил: "Я хочу жить! Я хочу к вам!" Как несправедливо! Молодой парень, талантливый, копил деньги, чтобы построить дом. Трое детишек! Эта болезнь... За что это ему, такому доброму человеку?" — приводит 'Известия' слова Громовой.

Друзья старались навещать Попова и в больнице. Тот никогда не унывал. Даже в такое тяжелое время они много пели, шутили. Громова с другими друзьями актера навещала его раз в неделю. "Пели песни с ним, анекдоты рассказывали. Он тоже пел песни, даже ногой притоптывал в такт", — говорит Ирина.

Что случилось с Поповым

Громова не скрывает, что Роман даже был готов отказаться от курса химиотерапии, чтобы поехать в центр "Артек". Но врачи не отпустили его в командировку с коллегами. Мама Попова во всем поддерживала сына. Женщина уверяла его друзей, что ее сын настроился на борьбу с болезнью. Он был уверен, что сумеет справиться с недугом. Роман говорил маме, что он обязательно будет жить. Все считали, что Попов сумеет выкарабкаться. Но чуда не произошло.

Еще 11 октября его увезли в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое. Роману требовалась срочная операция. Но она не была связана с раком мозга. У Попова обнаружили прободную язву желудка. По одной из версий, проблема с ЖКТ у актера возникла из-за химиотерапии.

Роману полагалась срочная операция. Затем повторное вмешательство. Но Попову становилось все хуже. Актера подключили к аппарату ИВЛ. 28 октября его не стало. И многие уверены, что тяжесть течения болезни в эти дни зависела именно от его опухоли. Если бы не рак, то Попова, скорее всего, удалось бы спасти. Организм актера и так был сильно истощен лечением. Иммунитет просто не справился с такой нагрузкой.