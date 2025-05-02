Как живет сейчас Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте внесена в список нежелательных лиц в Латвии, и ей запрещен въезд в страну. Также в черный список попал сербско-хорватский музыкант Горан Брегович. Об этом сообщило латвийское телевидение (канал LTV).

Почему Кристину Орбакайте запретили в Латвии

Министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис объяснил это решение опасениями спецслужб.

При этом совсем недавно Кристина Орбакайте, проживающая в США, публиковала видеообращение к жителям Прибалтики. Она подтверждала свои предстоящие выступления в Прибалтийских странах (Таллин — 25 мая, Вильнюс — 31 мая, Юрмала — 1 июня), приуроченные к ее дню рождения. Говорят, что билеты на выступления артистки можно приобрести до сих пор.

Впрочем, трудности в карьере дочери Аллы Пугачевой начались не после этого запрета.

Жизнь между Америкой и Россией

Кристина Орбакайте переехала в США в зимний период 2023 года, после долгих лет жизни между Россией и Америкой. Как известно, там живет ее супруг, Михаил Земцов — американский бизнесмен и владелец стоматологического центра во Флориде. Пара соединила себя узами брака 20 лет назад.

Семья Орбакайте–Земцовых владеет элитной недвижимостью в двух городах: апартаментами в престижном районе Нью-Йорка, Трайбеке, и квартирой в Майами, районе Бэл-Харбор. Младшая дочь Клавдия обучается в американской школе.

Средний сын Денис Байсаров остался жить с отцом в России, в то время как старший сын Никита Пресняков после февраля 2022 года переехал вслед за матерью в США, где пытался строить карьеру. Но пока очевидно, что попытки Никиты не увенчались успехом.