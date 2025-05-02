Как живет сейчас Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте внесена в список нежелательных лиц в Латвии, и ей запрещен въезд в страну. Также в черный список попал сербско-хорватский музыкант Горан Брегович. Об этом сообщило латвийское телевидение (канал LTV).
Почему Кристину Орбакайте запретили в Латвии
Министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис объяснил это решение опасениями спецслужб.
При этом совсем недавно Кристина Орбакайте, проживающая в США, публиковала видеообращение к жителям Прибалтики. Она подтверждала свои предстоящие выступления в Прибалтийских странах (Таллин — 25 мая, Вильнюс — 31 мая, Юрмала — 1 июня), приуроченные к ее дню рождения. Говорят, что билеты на выступления артистки можно приобрести до сих пор.
Впрочем, трудности в карьере дочери Аллы Пугачевой начались не после этого запрета.
Жизнь между Америкой и Россией
Кристина Орбакайте переехала в США в зимний период 2023 года, после долгих лет жизни между Россией и Америкой. Как известно, там живет ее супруг, Михаил Земцов — американский бизнесмен и владелец стоматологического центра во Флориде. Пара соединила себя узами брака 20 лет назад.
Семья Орбакайте–Земцовых владеет элитной недвижимостью в двух городах: апартаментами в престижном районе Нью-Йорка, Трайбеке, и квартирой в Майами, районе Бэл-Харбор. Младшая дочь Клавдия обучается в американской школе.
Средний сын Денис Байсаров остался жить с отцом в России, в то время как старший сын Никита Пресняков после февраля 2022 года переехал вслед за матерью в США, где пытался строить карьеру. Но пока очевидно, что попытки Никиты не увенчались успехом.
После отъезда Аллы Пугачевой и ее семейства из России Кристина Орбакайте пыталась продолжать выступать на родине, как будто ничего не произошло. Но ей не дали этого делать.
В марте 2024 года тур певицы по Сибири был полностью отменен из-за давления общественных активистов. Концерты в Новосибирске, Братске, Иркутске, Красноярске и Улан-Удэ не состоялись. Кристину Орбакайте обвиняли в том, что она зарабатывает деньги в России, а тратит их за границей.
Однако заграничные выступления стоят значительно дешевле. Стоимость появлений дочери Аллы Пугачевой на частных мероприятиях в США или Европе составляет от 30 до 50 тысяч долларов (2,5–4,2 млн рублей). Но вот СМИ намекают, что артистка испытывает материальные трудности.
Почему Кристина Орбакайте поет в метро
В апреле 2025 года певица выложила видео, где исполняла свою песню «Перелетная птица» в нью-йоркском метро.
Это видео вызвало противоречивую реакцию поклонников. Одни посчитали это признаком финансовых проблем, а другие поддержали объяснение артистки о стремлении поддержать вирусный тренд в TikTok.
Сама Орбакайте утверждает, что просто решила подсобить своим фанатам, которые записывают видео под ее песню в разных общественных местах. Позже она выложила второй пост, где рассказала, как на самом деле снимался рилс в метро. Пост сопровождался совместной фотографией с Михаилом Земцовым.
Несмотря на скандалы, Кристина Орбакайте продолжает пытаться зарабатывать в России. Так, она анонсировала ряд корпоративных выступлений на лето 2025 года.
Как пишут РИА Новости, отличительной чертой ее нынешних концертов является требование абсолютной секретности. Ее пожелания описывают как необходимость максимальной конспирации, словно Кристина Орбакайте — шпион, а о ее приезде должны знать только непосредственные заказчики.
Также артистка планирует гастрольный тур по Европе (Германия, Чехия, Швейцария, Испания). Стоимость билетов на концерты варьируется от 50 до 150 евро.
А еще она сообщила, что ее парфюм Kristina теперь доступен по всему миру. Так что артистка стала выпускать еще и духи. Как говорится, не пропадет!
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