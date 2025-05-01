Орбакайте отреагировала на запрет въезда в Латвию

Певица и актриса Кристина Орбакайте дала понять, что не расстроена решением властей Латвии не пускать ее на территорию этой страны.
Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге видео, на котором запечатлела, как прогуливается по Нью-Йорку в компании дочери Клавдии и мужа Михаила Земцова.
Кристина Орбакайте выглядит в кадре красивой и счастливой. Звезда явно пытается убедить всех в том, что у нее все хорошо, несмотря на то, что сорвались очередные гастроли.
«Привет! Как дела, ребята?» — спрашивает в кадре Кристина Орбакайте.
«Отлично!» — отвечает Кристине Михаил Земцов.
«У нас все по плану», — пообещала Кристина Орбакайте.
Кристина Орбакайте с мужем и дочкой на прогулке по Нью-Йорку. Фото: соцсети Кристины Орбакайте
Накануне стало известно, что власти Латвии внесли Кристину Орбакайте в черный список артистов, и теперь звезде нельзя посещать это прибалтийское государство.
Кристина Орбакайте планировала приехать в Латвию летом этого года. Здесь она намеревалась встретиться со своей мамой, певицей Аллой Пугачевой и дать несколько концертов в разных городах страны. Но теперь грандиозные планы рухнули.
Впрочем, с Аллой Борисовной Кристина Орбакайте увидится в начале мая. Кристина намеревается прилететь на Кипр, где сейчас живет Алла Пугачева, и тоже заодно дать здесь концерт. Лето же Примадонна, по традиции, проведет в Юрмале, где в это время года не так жарко, как на Кипре.