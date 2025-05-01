Орбакайте отреагировала на запрет въезда в Латвию

Певица и актриса Кристина Орбакайте дала понять, что не расстроена решением властей Латвии не пускать ее на территорию этой страны.

Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге видео, на котором запечатлела, как прогуливается по Нью-Йорку в компании дочери Клавдии и мужа Михаила Земцова.

Кристина Орбакайте выглядит в кадре красивой и счастливой. Звезда явно пытается убедить всех в том, что у нее все хорошо, несмотря на то, что сорвались очередные гастроли.