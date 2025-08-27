Как живет Марина Федункив сейчас: сцеживает молоко и снимается в кино

27 августа актриса Марина Федункив празднует 54-летие. Также в этот день артистка отмечает еще одну значимую дату — четыре года назад она стала женой предпринимателя из Италии Стефано Маджи.

Ныне Марина — счастливая жена и мама сына Теодора. Как живет Марина Федункив сегодня — в материале Teleprogramma.org.

Материнское счастье Марины Федункив

С рождением ребенка жизнь Марины Федункив кардинально изменилась. Актриса с удовольствием говорит о сыне, своем состоянии и переполняющих ее чувствах.

По ее словам, появление мальчика полностью перевернуло ее жизнь, появились новые эмоции и ощущения. Теперь Теодор для семьи — центр Вселенной. И все расписание Марины выстроено так, чтобы проводить с ребенком как можно больше времени.

Артистка уверена, что сегодня она способна обеспечить своего сына Теодора всем необходимым и подарить ему лучшую жизнь. И, конечно, с возрастом ценишь каждое мгновение, проведенное с малышом.

"Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребенка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар", — рассуждает артистка.

Стоит отметить, что Марина долго скрывала свое интересное положение.

Слухи о беременности Марины Федункив начали циркулировать еще во время ее участия в шоу "Первые на деревне" на канале ТНТ. Сообщалось, что организаторы проекта проявляли особую заботу об актрисе, ограничивая ее физическую активность.

Однако сама артистка не подтверждала эти слухи, лишь отшучиваясь от них.