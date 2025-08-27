Как живет Марина Федункив сейчас: сцеживает молоко и снимается в кино

27 августа актриса Марина Федункив празднует 54-летие. Также в этот день артистка отмечает еще одну значимую дату — четыре года назад она стала женой предпринимателя из Италии Стефано Маджи.
Ныне Марина — счастливая жена и мама сына Теодора. Как живет Марина Федункив сегодня — в материале Teleprogramma.org.
Материнское счастье Марины Федункив
С рождением ребенка жизнь Марины Федункив кардинально изменилась. Актриса с удовольствием говорит о сыне, своем состоянии и переполняющих ее чувствах.
По ее словам, появление мальчика полностью перевернуло ее жизнь, появились новые эмоции и ощущения. Теперь Теодор для семьи — центр Вселенной. И все расписание Марины выстроено так, чтобы проводить с ребенком как можно больше времени.
Артистка уверена, что сегодня она способна обеспечить своего сына Теодора всем необходимым и подарить ему лучшую жизнь. И, конечно, с возрастом ценишь каждое мгновение, проведенное с малышом.
"Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребенка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар", — рассуждает артистка.
Стоит отметить, что Марина долго скрывала свое интересное положение.
Слухи о беременности Марины Федункив начали циркулировать еще во время ее участия в шоу "Первые на деревне" на канале ТНТ. Сообщалось, что организаторы проекта проявляли особую заботу об актрисе, ограничивая ее физическую активность.
Однако сама артистка не подтверждала эти слухи, лишь отшучиваясь от них.
"Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!" — говорила тогда она.
Марина Федункив на съемках шоу "Первые на деревне". Фото: канал ТНТ
Впоследствии Федункив призналась, что в тот период очень боялась сглаза. Ведь несчастных людей, завидующих чужому счастью, сейчас очень много. И вряд ли они желают окружающим добра…
Актриса со всей ответственностью подошла к подготовке к родам. В период беременности она в первую очередь исключила алкоголь, правильно питалась и постоянно находилась под наблюдением врачей.
Роды прошли в России, и муж актрисы присутствовал при рождении их сына. Марина подчеркивает, что рассматривала разные пути становления матерью, включая суррогатное материнство и усыновление. Но в итоге предпочла естественный способ.
Примечательно, что, несмотря на свой возраст, актриса продолжает кормить сына грудью. Во время рабочих поездок она сцеживает молоко и передает его ребенку. Это подтвердила и ведущая Лера Кудрявцева, заявившая, что такую трепетную мать, как Марина, еще надо поискать. Да и вообще, на нее молиться надо…
Марина Федункив и Стефано Маджи
27 августа Марина Федункив и Стефано Маджи отмечают четырехлетие брака.
Марина встретила своего будущего мужа в возрасте 49 лет. А ему тогда было 37.
Марина Федункив и Стефано Маджи. Фото: соцсети
Сначала пара официально оформила свои отношения в московском МФЦ, а затем отпраздновала свадьбу 27 августа 2021 года, в день рождения Марины.
Сама актриса в шутку называла себя женой принца — как по манерам, так и по происхождению. По словам Марины, Стефано — настоящий аристократ, чьи предки принадлежали к благородному итальянскому роду.
Стефано признавался, что ценит в Марине ее прямолинейность и открытость. Он также отмечает, что, будучи сильной женщиной, его супруга может быть очень трогательной и ранимой. И именно это сочетание качеств ему особенно нравится.
В каких проектах задействована артистка
Стефано также уверял, что не испытывает ревности к профессии жены и, напротив, рад ее востребованности. Кстати, во время беременности Марина работала практически до последнего. Однако супруг настоял, чтобы она закончила все съемки за полтора месяца до рождения Теодора.
Сегодня Марина Федункив вновь вернулась на съемочную площадку. Так недавно она снялась в сериале "День рождения семьи". А сейчас принимает участие в проекте "Гуляй, шальная" канала ТНТ.
Помимо съемок в кино, артистка еще и записывает песни. Так, 6 июня состоялась премьера ее композиции "Я все равно круче". Говорящее название, с которым не поспоришь!
Читайте также:
Добавить комментарий