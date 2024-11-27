«Рожать хотела исключительно сама»: 53-летняя Марина Федункив раскрыла особенности поздней беременности

Марина Федункив вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи в 2021 году, несмотря на разницу в возрасте в 13 лет. Долгое время актриса держала в секрете свою беременность. Слухи о том, что она ожидает ребенка, начали распространяться после съемок программы «Первые на деревне», где к Марине проявлялось особенное внимание.

Ближе к концу беременности Федункив решила сократить участие в общественной жизни и сконцентрироваться на подготовке к рождению ребенка. Однако однажды ее заметили на вокзале, где она старалась скрыть изменения в фигуре под просторной одеждой. Одной из первых поздравила актрису Анна Семенович, уверенная, что Марина выносила ребенка самостоятельно, без использования суррогатного материнства.

Позже артистка подтвердила, что стала матерью и у нее родился сын. Роды прошли в России, пишет kp.ru.

«Я так досконально во все вникала, поскольку рожать хотела исключительно сама. Занялась общим оздоровлением организма: бросила курить, полностью исключила алкоголь», - говорит Марина Федункив.

Актриса поделилась, что она и ее муж тщательно обсуждали различные варианты создания семьи. Рассматривались такие пути, как суррогатное материнство, усыновление, а также возможность жизни без детей. В конце концов, они приняли решение идти естественным путем. Сейчас актриса окружена заботой со стороны мужа, няни и близких людей, что позволяет ей посвящать больше времени своему малышу. Она выразила благодарность коллегам за понимание и поддержку, благодаря которым ей удаётся совмещать работу и воспитание ребенка.