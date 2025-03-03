Марина Федункив: «Я не моль, а живой и неспокойный человек»

10 марта телеканал ТНТ порадует зрителей сериалом «Универ. Молодые». Он станет одновременно и продолжением, и перезапуском знаменитого телепроекта о радостях и буднях российских студентов. В сериале появятся как полюбившиеся герои предыдущих сезонов, так и новые персонажи.

Одним из таких новичков стала комендант студенческого общежития Тамара Михайловна, роль которой сыграла Марина Федункив.

Как охарактеризовал героиню креативный продюсер сериала Илья Полежайкин, это одинокая женщина без детей. И у Тамары Михайловны нет другого времяпрепровождения, кроме как следить за порядком в общежитии. При этом у нее есть роман по переписке. А в каждом студенте она видит своего ребенка.

По словам самой Марины Федункив, Тамара Михайловна хозяйственная, пробивная, гоняет провинившихся студентов, но в то же время у нее есть свои любимчики. То есть все как в жизни.

По сюжету сериала «Универ. Молодые», ее любимчик — Слава, герой Ильи Сигалова.