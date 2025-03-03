Марина Федункив: «Я не моль, а живой и неспокойный человек»

10 марта телеканал ТНТ порадует зрителей сериалом «Универ. Молодые». Он станет одновременно и продолжением, и перезапуском знаменитого телепроекта о радостях и буднях российских студентов. В сериале появятся как полюбившиеся герои предыдущих сезонов, так и новые персонажи.
Одним из таких новичков стала комендант студенческого общежития Тамара Михайловна, роль которой сыграла Марина Федункив.
Как охарактеризовал героиню креативный продюсер сериала Илья Полежайкин, это одинокая женщина без детей. И у Тамары Михайловны нет другого времяпрепровождения, кроме как следить за порядком в общежитии. При этом у нее есть роман по переписке. А в каждом студенте она видит своего ребенка.
По словам самой Марины Федункив, Тамара Михайловна хозяйственная, пробивная, гоняет провинившихся студентов, но в то же время у нее есть свои любимчики. То есть все как в жизни.
По сюжету сериала «Универ. Молодые», ее любимчик — Слава, герой Ильи Сигалова.
«Вот он такая пышечка, из тех, кого называют бабушкина радость. Я его опекаю, мне его жалко, — объясняет Марина Федункив.
— У меня есть интересная история и с Владом Прохоровым. Он пермяк, мой земляк. Однажды я была на спектакле у Юрия Стоянова, и мы с друзьями зашли в вареничную. Тогда Влад учился в Школе-студии МХАТ. Он подошел, представился, сказал: «Вы мне очень нравитесь. Мы из одного города, и я очень мечтаю с вами сыграть».
И вот мы здесь встретились с ним. Я говорю, что если ты чего-то очень сильно хочешь, то это обязательно сбудется».
Марина Федункив. Фото: из архива Марины Федункив
«Со мной всегда происходили какие-то приключения»
— А можете вспомнить какой-нибудь яркий случай из вашей студенческой жизни, который врезался в память на всю жизнь?
— Их было много. Но это такие случаи из разряда «Есть что вспомнить, но нечего рассказать людям».
Я человек не покладистый, не моль, а, наоборот, живой и неспокойный. Естественно, со мной всегда происходили какие-то приключения. И возможно, еще будут происходить. А почему бы и нет? Я никогда не любила скучно жить.
— Чем, на ваш взгляд, отличаются студенты вашего поколения от нынешнего?
— Не думаю, что есть какие-то глобальные изменения: так же готовятся к экзаменам в последнюю ночь, заводят друзей на всю жизнь и впервые по-настоящему влюбляются. Творчески проявляются. Может, изменился несколько подход к труду. У нас была и физическая работа — поехать в колхоз на картошку, заняться какой-то уборкой.
А в нынешнее время все хотят стать блогерами. Хотя, конечно, быть блогером — тоже труд. Это же надо постоянно выкладывать какой-то материал, креативить или быть очень красивым. Либо харизматичным, должно что-то цеплять аудиторию.
Марина Федункив на съемках сериала «Универ. Молодые». Фото: телеканал ТНТ
— А во сколько у вас начинается смена?
— К 8. Значит надо рано вставать… Я помню, что в наше время принимались какие-то меры к опоздавшим, наказывали рублем. Сейчас тоже практикуется, но опаздывают пока преимущественно молодые актеры.
— А вы в студенческие годы где-то подрабатывали?
— Ой об этом рассказывала неоднократно и в интервью разных и в книге своей. У меня есть масса профессий, которые я успела обрести, подрабатывая в студенчестве: проводник, воспитатель в детском саду, в пионерском лагере, прачка, официантка...
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