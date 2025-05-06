Жена Цекало объявила о переезде

Молодая супруга известного продюсера Александра Цекало, модель и художница Дарина Эрвин в соцсети сообщила, что готова к переезду. В качестве доказательства она разместила в личном блоге снимок, на котором запечатлена сидящей в одной футболке на огромных коробках с вещами.

Дарина Эрвин не стала раскрывать, куда именно она намеревается перебраться вместе со своим звездным мужем Александром Цекало. Будет ли это переезд в новый дом или другую страну, пока непонятно. Вероятно, Дарина Эрвин сообщит об этом несколько позднее.