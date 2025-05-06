Жена Цекало объявила о переезде

Молодая супруга известного продюсера Александра Цекало, модель и художница Дарина Эрвин в соцсети сообщила, что готова к переезду. В качестве доказательства она разместила в личном блоге снимок, на котором запечатлена сидящей в одной футболке на огромных коробках с вещами.
Дарина Эрвин не стала раскрывать, куда именно она намеревается перебраться вместе со своим звездным мужем Александром Цекало. Будет ли это переезд в новый дом или другую страну, пока непонятно. Вероятно, Дарина Эрвин сообщит об этом несколько позднее.
Дарина Эрвин позирует на коробках. Фото: соцсети Дарины Эрвин
64-летний Александр Цекало и 33-летняя Дарина Эрвин с 2019 года жили на роскошной вилле в Беверли-Хиллз, куда переехали практически сразу после своей свадьбы весной того же года.
Отношения с Дариной Эрвин стали причиной разрыва Александра Цекало с его предыдущей женой, родной сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой. Галушка была моложе Цекало на 23 года и подарила ему двоих детей, дочь Александру и сына Михаила.
Александр Цекало и Виктория Галушко. Фото: Global Look Press
После развода с Галушкой Цекало оставил бывшей жене машину и дом, кроме того, он полностью обеспечивал детей.
В последнее время довольно часто стали появляться слухи о разводе Александра Цекало с Дариной Эрвин. Но продюсер в одном из интервью дал понять, что не доставит злопыхателям такого удовольствия.
«У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем», — заявил Александр Цекало.