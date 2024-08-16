Александр Васильев высказался о новом «Модном приговоре»: «Недорогой ремейк»

Историк моды Александр Васильев с присущим ему снобизмом высказался о программе «Модный приговор», которая несколько месяцев назад вернулась в эфир Первого канала.

Александр Васильев заявил, что мир моды в России за последнее время многое потерял. Он уточнил, что имеет в виду смерти таких мэтров, как Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин . Александр Васильев считает потерей для моды России и закрытие программы «Модный приговор», где он исполнял роль главного судьи на протяжении нескольких лет.

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Новый же проект Александр Васильев , мягко говоря, считает неудачным.

«Потому что тот, что вернулся, не имеет отношения к нашему. Это такой, как бы сказать, ремейк. Недорогой ремейк», — озвучил свою точку зрения Александр Васильев .

Напомним, историк моды Александр Васильев сейчас не ведет на российском ТВ никаких программ, но мечтает, что это произойдет через какое-то время. Пока же он фактически остался не у дел.

По материалам интервью на YouTube-канале Canada Plus