Александр Васильев высказался о новом «Модном приговоре»: «Недорогой ремейк»
Александр Васильев. Фото: Global Look Press
Историк моды Александр Васильев дал оценку программе, которая выходит в эфир без него.
Историк моды Александр Васильев с присущим ему снобизмом высказался о программе «Модный приговор», которая несколько месяцев назад вернулась в эфир Первого канала.
Александр Васильев заявил, что мир моды в России за последнее время многое потерял. Он уточнил, что имеет в виду смерти таких мэтров, как Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. Александр Васильев считает потерей для моды России и закрытие программы «Модный приговор», где он исполнял роль главного судьи на протяжении нескольких лет.