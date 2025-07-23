Филипп Киркоров: "Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи"

Певец Филипп Киркоров появился в публичном пространстве после долгого перерыва. Артист стал гостем фестиваля VK Fest, проходящего в эти выходные в Москве.
Как помнят зрители, в апреле, во время концерта в Санкт-Петербурге, у Филиппа Киркорова загорелась куртка. Это случилось, когда его подняли над сценой. В этот момент сработал фейерверк, имитирующий крылья.
Несмотря на произошедшее, Филипп Бедросович доработал концерт до конца. Позже выяснилось, что ситуация была серьезной: артист получил ожоги второй степени и частичный некроз кожи.
После инцидента Киркоров отменил все свои выступления и прошел курс антибактериальной терапии в больнице.
Как выглядел Филипп Киркоров на VK Fest
Но сейчас король российской эстрады – снова в форме и прекрасно выглядит.
Для выхода на синюю дорожку он выбрал блестящий фиолетовый костюм, украшенный пайетками, и шляпу. Кстати, артист то и дело посматривал на огромное яйцо, установленное на сцене. Чуть позже из него, откуда ни возьмись, возникла подопечная Филиппа Бедросовича – Маргарита Овсянникова. Широкой публике она представляется как певица Margo.
А потом звездный дуэт проследовал в пресс-центр и ответил на вопросы журналистов.
Филипп Киркоров и Марго Овсянникова. Фото: Global Look Press
"Я имею право на подобные мысли"
-Филипп Бедросович, сейчас у молодежи тренд – на песни 90-х, что называется, песни для души. Как вы думаете, почему?
- Вы сами ответили на свой вопрос, потому что в лихие, непростые 90-е песни создавались от души, для души. Это не была фоновая музыка, как сейчас, это были реально песни: хорошие, настоящие.
И, между прочим, я не исключение. Я тоже всегда пел песни, где люди вслушивались в слова, а не просто "дун-дун-дун".
Но это не значит, что я старый ворчун. Да, я стар, я суперстар. Поэтому имею право на подобные мысли. В то время мы пели, понимая, что нас слышат, а не пританцовывают под нас. А тот замечательный микс, когда можно и танцевать, и петь, - это вообще здорово.
Поэтому сегодня моя песня "Я эту жизнь тебе отдам", спустя 20 лет забрала все чарты снова. Все просят меня ее исполнить. Из всех носителей звучит она…
Немудрено, что когда-нибудь попросят и "Атлантиду", с которой у меня все началось почти 40 лет назад.
- Что, на ваш взгляд, сейчас главное для артиста?
- Песенку спеть в тренде, залететь в Тик-Ток, наверное, в чарты. Я тоже считаю себя артистом. Но как по мне, самое главное – правильно одеться.
Берите пример с меня. Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи. Я готовился к сегодняшнему мероприятию.
А что касается творчества, то за 40 лет я напел много песен. Меня спрашивают, а когда будут новые. А я отвечаю, что у меня и старые неплохие. Так что у меня все хорошо с этим.
- В образе должны присутствовать стразы?
- Не обязательно стразы. Просто одеться стильно, модно, красиво, и все получится. Театр начинается с вешалки.
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