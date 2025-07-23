Филипп Киркоров: "Я не столь богат, чтобы покупать дешевые вещи"

Певец Филипп Киркоров появился в публичном пространстве после долгого перерыва. Артист стал гостем фестиваля VK Fest, проходящего в эти выходные в Москве.

Как помнят зрители, в апреле, во время концерта в Санкт-Петербурге, у Филиппа Киркорова загорелась куртка. Это случилось, когда его подняли над сценой. В этот момент сработал фейерверк, имитирующий крылья.

Несмотря на произошедшее, Филипп Бедросович доработал концерт до конца. Позже выяснилось, что ситуация была серьезной: артист получил ожоги второй степени и частичный некроз кожи.

После инцидента Киркоров отменил все свои выступления и прошел курс антибактериальной терапии в больнице.

Как выглядел Филипп Киркоров на VK Fest

Но сейчас король российской эстрады – снова в форме и прекрасно выглядит.

Для выхода на синюю дорожку он выбрал блестящий фиолетовый костюм, украшенный пайетками, и шляпу. Кстати, артист то и дело посматривал на огромное яйцо, установленное на сцене. Чуть позже из него, откуда ни возьмись, возникла подопечная Филиппа Бедросовича – Маргарита Овсянникова. Широкой публике она представляется как певица Margo.

А потом звездный дуэт проследовал в пресс-центр и ответил на вопросы журналистов.