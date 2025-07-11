Кто такая Марго рядом с Филиппом Киркоровым?

Поклонники 'Дома-2' прекрасно знают, кто скрывается под псевдонимом певицы Margo. Блондинка была участницей телестройки. И в миру ее зовут Маргарита Овсянникова.

С некоторых пор Марго Овсянникова стала выходить в свет в обществе Филиппа Киркорова. Она сопровождала его на светских мероприятиях. Бывала Марго и в доме поп-короля. В компании Киркорова Овсянникова встречала Новый год.

Маргарита пытается строить карьеру в шоу-бизнесе. А Киркоров ей в этом помогает. Овсянникова записала несколько песен. А не так давно был представлен клип на песню 'Молодая мадонна'. Маргарита и Филипп исполнили трек дуэтом и вместе появились в видео. Снял клип режиссер Илья Учитель.

В Сети негативно отреагировали на дуэт. Вокал Марго назвали "кринжатиной". Многие заявили, что Киркорову стоило бы исполнить песню одному.

После ухода из 'Дома-2' Марго Овсянникова родила сына Кира. Замуж за его отца она не вышла.

Сейчас Марго принимает участие в шоу телеканала ТНТ 'Мастер игры'.