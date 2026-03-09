Екатерина Гордон поддержала Лерчек, больную раком: "Хватит охоты на блогеров и многодетных матерей"

Общественность обсуждает тяжелую болезнь блогера Лерчек, у которой обнаружили рак с метастазами в легких. Необходимость спасти жизнь многодетной матери накладывается на правовые ограничения. Валерия Чекалина находится под домашним арестом по уголовному делу.

Екатерина Гордон: "Точно Чекалина и Блиновская главные враги страны?"

Ситуацию прокомментировала и Екатерина Гордон. Так, она призвала власти проявить милосердие, рассмотрев возможность амнистии.

По ее мнению, Лерчек не имела преступных намерений и была добросовестным налогоплательщиком.

Гордон раскритиковала некую систему за создание репрессивных механизмов и указала на то, что в фокусе внимания должны быть не блогеры или многодетные родители, а настоящие угрозы.

"Я вижу, как придумывают новые механизмы для ограничения свобод и наказаний! Так придумайте механизмы гуманности! Хватит охоты на блогеров и многодетных матерей! Точно Чекалина и Блиновская главные враги страны?" — задалась риторическим вопросом Екатерина Гордон.

А вот прислушаются ли к мнению Екатерины – это еще один вопрос.

Что на сегодня известно о состоянии Лерчек

Напомним, на днях подтвердилось что у Лерчек обнаружен онкологический диагноз. Сейчас медики ищут источник заболевания для назначения лечения. Даже привлечение лучших врачей не позволяет пока строить прогнозы.

Лерчек проживает со своим партнером Луисом Сквиччиарини под домашним арестом в загородном доме, не имея права его покидать или вести соцсети.

Участие в слушании 16 марта для нее пока под вопросом. Адвокаты настаивают, что решение будет принято исходя из самочувствия Лерчек, так как ей сейчас критически важно беречь силы.

А вы согласны с мнением Екатерины Гордон о необходимости амнистии Лерчек? Делитесь в комментариях!