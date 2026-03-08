У Лерчек обнаружили рак: последние новости о ее состоянии

У блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), находящейся под домашним арестом, выявлено онкологическое заболевание. Об этом сообщил отец ее ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Сообщается, что у нее обнаружены раковые клетки и метастазы в легких.

Возлюбленный Лерчек о ее здоровье: "Мы получили результат, найдены злокачественные клетки"

Напомним, 24 февраля, Чекалина родила четвертого ребенка, отцом которого является аргентинский танцевальный тренер Луис Сквиччиарини. После выписки из роддома с новорожденным сыном в понедельник, уже во вторник блогер была экстренно помещена в онкологическое реанимационное отделение.

"Мы получили результат, найдены злокачественные клетки. Мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике - так как несколько позвонков начали разрушаться. А в легких найдены метастазы", - написал Луис Сквиччиарини на своей странице в соцсетях.

Что о здоровье Лерчек говорит ее адвокат

Как передавало РИА Новости со слов адвоката Виктора Дугина, состояние здоровья блогера во время следствия вызывало опасения. Но ее ходатайства о визите к медикам, по словам защитника Сквиччиарини, не удовлетворялись.

Ситуация обострилась перед праздниками: из-за угрозы выкидыша ее срочно госпитализировали, а спустя несколько дней прооперировали. Адвокат уточнил, что операция не относилась к сфере гинекологии.

Напомним, Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в Арабские Эмираты.

Их процесс в Гагаринском суде Москвы приостановился. Последнее перед родами заседание отменили после экстренной госпитализации Чекалиной с жалобами на боль в суставе.