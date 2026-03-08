Онколог оценил шансы Лерчек, у которой нашли рак с метастазами: "Зависит от того, какие клетки участвуют"

СМИ сообщили, что российскому блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной), недавно родившей четвертого ребенка, был поставлен диагноз "рак" с метастазами в легких. Также у нее обнаружено разрушение нескольких позвонков.

Онколог прокомментировал состояние здоровья Лерчек

Как пояснил в беседе с изданием "Аргументы и факт"» онколог Евгений Черемушкин, такие симптомы указывают на четвертую стадию заболевания. Однако здесь много нюансов.

"Результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована, - отметил Евгений Черемушкин. - Если это болезни, связанные с кроветворением, например, по типу лимфомы, то там вероятен хороший результат, даже несмотря на то, что болезнь запущенная".

Однако, по словам эксперта, риски рецидива при этом сохраняются. Точный прогноз, подчеркнул онколог, может дать только лечащий врач на основании полных данных обследования.

По словам Черемушкина, беременность могла ускорить прогрессирование заболевания, однако не была его первопричиной.

Что случилось с блогером Лерчек

Блогер Лерчек, родившая четвертого ребенка 26 февраля, вскоре после родов была переведена в онкологическое отделение реанимации. Как сообщил отец новорожденного Луис Сквиччиарини, у нее выявлен рак на стадии метастазирования.

Напомним, ранее Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин (отец ее троих старших детей) были привлечены к уголовной ответственности по делу о крупномасштабном выводе средств за рубеж. Им грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.