Что поделят Дибровы при разводе: дети и особняк на Рублевке с 20 комнатами

Скандал с участием четы Дибровых обрастает новыми подробностями. В Сети гуляла версия, что на самом деле звездное семейство придумало историю с изменами, чтобы привлечь внимание к новому проекту Дмитрия Диброва. Но, похоже, все действительно серьезно.

Так, шоумен уже выбрал адвоката, который будет представлять его интересы в бракоразводном процессе. По данным издания "СтарХит", Дибров нанял Александра Добровинского — своего давнего товарища.

Александр Андреевич в комментариях нашему изданию косвенно подтвердил эту информацию. По словам известного адвоката, он очень даже в курсе ситуации. Но не может ничего говорить, пока ему не разрешит влиятельный клиент. А меж тем дело действительно обещает быть резонансным.

В каком особняке проживает Дмитрий Дибров

За годы работы Дмитрий скопил значительное состояние. Он (пока еще с женой и детьми) проживает в особняке на Рублевке, стоимость которого оценивается в 724 миллиона рублей. Площадь роскошного дома — 1100 квадратных метров.

У Дмитрия большой штат прислуги. Дибров, владеющий домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном, даже в шутку называл себя графом. Вполне естественно, что эти люди помогали Полине с воспитанием трех детей.

"Ведь все ужасы материнства — на профессионалах. Есть няни, полный набор прислуги, кухарка. Чтобы Полина чувствовала: юность замужеством не заканчивается", — ранее говорил Дмитрий Дибров.

Дом насчитывает несколько этажей. На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная. На втором этаже находятся детские комнаты, музыкальный салон с роялем и кинотеатр. Третий этаж занимают спальня, кабинет телеведущего, а также спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.

В 2021 году Дмитрий Дибров также рассказал о своих доходах. Он признался, что за ведение программы "Кто хочет стать миллионером?" получает 50 тысяч долларов в месяц. В рублях эта сумма составляет примерно три с половиной миллиона.