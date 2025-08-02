Что поделят Дибровы при разводе: дети и особняк на Рублевке с 20 комнатами

Скандал с участием четы Дибровых обрастает новыми подробностями. В Сети гуляла версия, что на самом деле звездное семейство придумало историю с изменами, чтобы привлечь внимание к новому проекту Дмитрия Диброва. Но, похоже, все действительно серьезно.
Так, шоумен уже выбрал адвоката, который будет представлять его интересы в бракоразводном процессе. По данным издания "СтарХит", Дибров нанял Александра Добровинского — своего давнего товарища.
Александр Андреевич в комментариях нашему изданию косвенно подтвердил эту информацию. По словам известного адвоката, он очень даже в курсе ситуации. Но не может ничего говорить, пока ему не разрешит влиятельный клиент. А меж тем дело действительно обещает быть резонансным.
В каком особняке проживает Дмитрий Дибров
За годы работы Дмитрий скопил значительное состояние. Он (пока еще с женой и детьми) проживает в особняке на Рублевке, стоимость которого оценивается в 724 миллиона рублей. Площадь роскошного дома — 1100 квадратных метров.
У Дмитрия большой штат прислуги. Дибров, владеющий домом с 20 комнатами, бассейнами и фонтаном, даже в шутку называл себя графом. Вполне естественно, что эти люди помогали Полине с воспитанием трех детей.
"Ведь все ужасы материнства — на профессионалах. Есть няни, полный набор прислуги, кухарка. Чтобы Полина чувствовала: юность замужеством не заканчивается", — ранее говорил Дмитрий Дибров.
Дом насчитывает несколько этажей. На первом этаже расположены кухня, столовая и гостиная. На втором этаже находятся детские комнаты, музыкальный салон с роялем и кинотеатр. Третий этаж занимают спальня, кабинет телеведущего, а также спа-зона с бассейном, хаммамом и сауной.
В 2021 году Дмитрий Дибров также рассказал о своих доходах. Он признался, что за ведение программы "Кто хочет стать миллионером?" получает 50 тысяч долларов в месяц. В рублях эта сумма составляет примерно три с половиной миллиона.
Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Евгения Гусева / "Комсомольская правда"
Солидный счет в банке
Сейчас шоу ведет Юлианна Караулова. У Дмитрия Диброва не осталось громких телепроектов. Однако Дмитрий, как человек умный, наверняка позаботился о накоплениях. Скорее всего, у него имеется солидный счет в банке.
И, конечно, пока не понятно, с кем останутся трое сыновей пары.
Ранее Дмитрий Дибров рассказывал, что у них с супругой нет брачного договора, поэтому в случае развода имущество будет делиться поровну.
"У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать.
Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис", — говорил Дибров в интервью.
Но, скорее всего, Дмитрий так говорил, не подозревая, что жена может наставить ему рога. Да и сейчас, когда за дело взялся Александр Добровинский, который нередко превращает свои дела в яркое шоу, дело может принять совершенно иной оборот.
Читайте также: