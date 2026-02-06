Что известно о жене Нурлана Сабурова: терпела его жесткие шутки, училась кулинарии у Высоцкой, продавала брендовые вещи за сотни тысяч

34-летнему комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Причиной столь сурового решения российских властей стали неоднократные нарушения им миграционных норм, а также проблемы с налогами. Юморист, соведущий проекта "Что было дальше?" уже купил билет в Алматы.

Почему задержали Нурлана Сабурова

В мае прошлого года Нурлана уже задерживали в московском аэропорту за несоблюдение сроков постановки на миграционный учет. Тогда ему пришлось заплатить штраф в 5500 рублей и в двухнедельный срок выехать из страны с последующим правильным оформлением въезда, иначе бы комик не смог снова въехать в Россию.

Сейчас ситуация действительно драматичная. Нурлан, наверняка, даже не предполагал такого развития событий. На 13 февраля был запланирован его концерт в Москве, а также другие выступления в разных городах России.

Чем комик владеет в России

Но и это не самое главное. Говорят, что Нурлан Сабуров владеет в нашей стране имуществом на общую сумму 60 млн рублей. Среди его собственности — элитный загородный дом, участок в "Новорижском" ЖК (1285 кв. м) и два автомобиля премиум-класса: "Гелендваген" (20 млн) и Cadillac Escalade (11 млн).

Коллеги стендапера поговаривают, что он оформил свое жилье в России на свою жену, 34-летнюю Диану Сабурову.

Что известно о жене юмориста Диане Сабуровой и как она стала индивидуальным предпринимателем

Но и это еще не все. В СМИ пишут, что Диана стала индивидуальным предпринимателем в России через несколько дней после того, как ее мужу был запрещен въезд в страну.

Согласно данным из открытых источников, 5 февраля она зарегистрировала ИП, основным видом деятельности которого указана деятельность в области исполнительских искусств. Этот статус позволяет ей на законных основаниях работать в рекламной индустрии, а также заниматься организацией различных мероприятий, сферой отдыха и развлечений.

Супруга действительно является надежным тылом Сабурова. Она поддерживала его в самые тяжелые периоды жизни. И даже не обижается на его жесткие стендап-шутки из разряда: "Моя жена – хорошая милая мама. Но тупая".

Хотя нелицеприятные шутки в свой адрес Диана терпела не просто так. Они приносили паре хороший доход. Так, гонорар Нурлана Сабурова за одно выступление составлял свыше 10 000 долларов. Этого вполне хватало, чтобы достойно содержать свою семью.

Диана и Нурлан женаты много лет. У пары двое детей — 13-летняя дочь Мадина и 8-летний сын Тагир.

Как развивались отношения Нурлана Сабурова и его жены

Нурлан и Диана познакомились еще в юности в Екатеринбурге, а их первая общая фотография датируется 2005 годом. Однако роман между ними начался в 2012 году. Новость о беременности Дианы Нурлан узнал, находясь на лекции, — ему пришло SMS-сообщение от возлюбленной.

Чтобы содержать будущую семью, юноше пришлось оставить учебу и серьезно заняться юмором. Он выступал на корпоративах и в барах, параллельно подрабатывая грузчиком. Свадьба состоялась, когда Диана была на шестом месяце беременности. Свадебное платье выбрали специально, чтобы скрыть округлившийся животик.

В 2014 году Сабуровы переехали из Екатеринбурга в Москву, и здесь Нурлан начал выступать в шоу Stand Up. Его растущая популярность принесла финансовый успех, который не помешал гармонии в их личной жизни.

Несмотря на переезд, супруги поддерживают связь с родными, дважды в год навещая родственников в Казахстане. Сабуровы также любят путешествовать — например, зимой 2020 года отдыхали на тропическом острове. Диана всегда сопровождает мужа в поездках, так как Нурлан тяжело справляется с бытовыми вопросами вдали от дома.