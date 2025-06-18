Что известно о семье Николая Сердюкова: не олигархи, сам из тройняшек, жесткий отец

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков объявили о планах по расширению семьи. Они оба хотят завести ребенка, о чем рассказали в программе "Сокровища императора".
Николай Сердюков мечтает о дочери от Бородиной
Игроки вместе с ведущими обсуждали, на что потратят потенциальный приз в 11 миллионов рублей. Николай заявил, что вложил бы эти средства в расширение жилья.
Он признался, что мечтает о дочери от Ксении Бородиной. А Ксения, в свою очередь, хочет сына. Ведь она уже воспитывает двух дочерей от прошлых браков. Бородина пошутила, что хотела бы родить от Николая с первой попытки.
Между делом Ксения намекнула и на свои опасения. Она побаивается, что беременность может оказаться многоплодной. Поскольку Николай Сердюков — из тройняшек.
Кстати, пара уже покинула шоу "Сокровища императора". А мы призадумались, может ли Ксения действительно родить тройню и разом стать многодетной мамой. Ведь для этого есть все предпосылки.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Роман Наумов / Global Look Press
В какой семье родился блогер
Муж Ксении Бородиной - из простой многодетной семьи. Как говорится, не олигархи.
Николай Сердюков родился в Ставрополе одновременно с братом Евгением и сестрой Марией. К моменту его рождения в семье уже воспитывалась трехлетняя Елена. Спустя семнадцать лет на свет появился и Максим.
В семье Сердюковых царила атмосфера взаимопомощи. Родители уделяли большое внимание воспитанию детей. Блогер вспоминал, как его отец Анатолий учил его водить старенькие "жигули" в поле.
"Самое интересное происходило после того, как ты проехал и отмучился, выслушав обо всех своих ошибках (колею не видел, двигатель не слышал). Когда я садился на заднее сиденье, надо мной начинали смеяться другие дети...
Это я уже потом осознал, что отец объяснял мне, как взрослому человеку. Но я благодарен ему за то, что он жестко подошел к обучению", — вспоминал Сердюков.
Участвуя в телешоу "Последний герой", Николай отмечал папину строгость, но признавал эффективность его методов.
В третьем классе у мальчика выявили близорукость. И ему пришлось носить очки. В юности Николай увлекался футболом и мечтал об актерской карьере. Но выбрал вполне земную специальность.
Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото: Global Look Press
После получения аттестата зрелости Николай Сердюков поступил на юридический факультет Ставропольского государственного университета (ныне Северо-Кавказский федеральный университет). Вуз он окончил с красным дипломом.
В начале своей карьеры Николай трудился по специальности в юридической фирме. Однако продержался там около полугода.
В дальнейшем он свяжет свою жизнь с блогерством. И, как мы видим, это принесло свои плоды.
В одном из интервью Сердюков упомянул, что с детства привык к трудностям, давлению и выживанию, так как вырос в многодетной семье.
Как видно, семейный опыт не прошел даром.
Справка
Ксения Бородина и Николай Сердюков начали встречаться после знакомства на съемках шоу "Последний герой". В этой программе Бородина выступила в качестве ведущей, а Сердюков — участника.
Как признавалась Ксения, больше всего ее поразила эрудиция Николая. По словам ведущей, ее спутник мог бы быть хорошим экскурсоводом.
Встречалась пара около года. 3 июня влюбленные официально зарегистрировали свой брак в ЗАГСе Барвихи.
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