Что известно о семье Николая Сердюкова: не олигархи, сам из тройняшек, жесткий отец

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков объявили о планах по расширению семьи. Они оба хотят завести ребенка, о чем рассказали в программе "Сокровища императора".

Николай Сердюков мечтает о дочери от Бородиной

Игроки вместе с ведущими обсуждали, на что потратят потенциальный приз в 11 миллионов рублей. Николай заявил, что вложил бы эти средства в расширение жилья.

Он признался, что мечтает о дочери от Ксении Бородиной. А Ксения, в свою очередь, хочет сына. Ведь она уже воспитывает двух дочерей от прошлых браков. Бородина пошутила, что хотела бы родить от Николая с первой попытки.

Между делом Ксения намекнула и на свои опасения. Она побаивается, что беременность может оказаться многоплодной. Поскольку Николай Сердюков — из тройняшек.

Кстати, пара уже покинула шоу "Сокровища императора". А мы призадумались, может ли Ксения действительно родить тройню и разом стать многодетной мамой. Ведь для этого есть все предпосылки.