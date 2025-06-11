"Богатая" девушка Лепса оказалась из простой семьи: деньги были, да всплыли

Однажды Григорий Лепс сказал, что женится на Авроре Кибе летом. Только вот не уточнил — в каком году.
А может, овчинка и не стоит выделки? И Киба не такая уж выгодная партия для Григория Викторовича?
Аврора действительно из обеспеченной семьи и с детства вращается в высшем обществе. Так, ее имя упоминалось в журнале Tatler. А это издание специализируется на жизни богатых и знаменитых.
Судя по ее социальным сетям, Аврора — любительница гедонизма и роскошного отдыха. На своей странице она публикует фотографии из Ниццы, Тосканы, с озера Гарда и других мест, где любят отдыхать состоятельные люди. Но есть подозрения, что Аврора пускает подписчикам лишь пыль в глаза.
Чем владеет и чем занимается мать Авроры Кибы, Татьяна
По информации, полученной "КП", родители Авроры, занимающиеся бизнесом, столкнулись с проблемами. Большинство их компаний закрылись, а оставшиеся не приносят значительной прибыли.
На мать Авроры, Татьяну, зарегистрировано пять компаний. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками.
Чистая прибыль этих фирм за 2023 год составила 8 миллионов рублей. Не так уж много для поддержания роскошного образа жизни, к которому так стремится Аврора.
В собственности Татьяны также находится подержанный автомобиль Range Rover 2014 года выпуска. Его стоимость составляет около 1,5–2 миллионов рублей. В то время как новые китайские автомобили могут стоить дороже.
Согласно данным судебных баз, четыре из пяти фирм Татьяны оказались вовлечены в судебные разбирательства. За последние несколько лет она проиграла суды на общую сумму 24,5 миллиона рублей.
Преимущественно иски связаны с хозяйственными спорами и невыполнением договорных обязательств по оказанию услуг.
Аврора Киба. Фото: соцсети
И ее отец Илья Беляков
Отец Авроры, 54-летний Илья Беляков, в прошлом владел двумя компаниями, связанными с недвижимостью. Он управлял ими совместно со своим братом Аркадием.
Однако обе фирмы были ликвидированы в 2016 году. Интересно, что на Илье числится коллекция старинных автомобилей: ВАЗ-21099 1996 года выпуска, SAAB 9000 1997 года, ВАЗ-2107 1987 года, ВАЗ-2104 1989 года и микроавтобус Ford Transit 1992 года.
А также ее дядя Аркадий и бабушка Галина Ивановна
58-летний Аркадий Беляков ранее был владельцем нескольких компаний. Конторы занимались недвижимостью, ценными бумагами и перевозками. Но на данный момент все эти фирмы также ликвидированы.
Нельзя однозначно утверждать, что семья Авроры испытывает финансовые трудности. Ведь их бизнес может быть переоформлен или перенесен в другую страну. Кроме того, роскошные автомобили могут быть зарегистрированы на родственников.
Например, бабушка Авроры, Галина Ивановна, по документам владеет новым минивэном Mersedes-Benz V300D 4Matic 2022 года. Его стоимость — около 20 миллионов рублей. При этом женщина всю жизнь проработала нефрологом в детской больнице. И вряд ли могла позволить себе столь солидные траты.
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото: Global Look Press
Однако Аврору вряд ли можно назвать дочерью олигархов, которая беззаботно тратит большие суммы. Ее родители — родом из маленьких городков. Звезд с неба не хватали. Достигли своего благосостояния упорным трудом.
Примечательно, что у отца Авроры нет даже личного водителя. И его даже штрафовали за вождение в нетрезвом виде.
Но если Григорию Викторовичу важны человеческие качества невесты, то деньги ее родителей не имеют никакого значения.
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